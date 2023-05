"Do pięciu lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna grożą 39-latkowi z gminy Bytom Odrzański (Lubuskie), który jadąc po pijanemu i na zakazie miał kolizję. Do tego był poszukiwany do odbycia kary więzienia" - poinformowała w środę mł. asp. Justyna Sęczkowska z KPP w Nowej Soli.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (22 maja br.) w Nowym Miasteczku. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że ulicami zygzakiem jedzie opel, którego kierujący najprawdopodobniej jest nietrzeźwy. Funkcjonariusze szybko dojechali we wskazane miejsce i zobaczyli opla, ale ten już nie jechał, a leżał na dachu na poboczu.

Kierowca ukrył się w pokrzywach

Mundurowi podeszli do auta, aby sprawdzić czy nikt nie potrzebuje pomocy. W samochodzie jednak nikogo nie było. Funkcjonariusze szybko odnaleźli kierowcę opla. Okazało się, że czmychnął do pobliskiego lasu, gdzie ukrył się w kępie pokrzyw. Policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu. Chcieli sprawdzić stan jego trzeźwości alkometrem, ale 39-latek nie był w stanie dmuchnąć w urządzenie. W tej sytuacji pobrano od niego krew do badań.

Mężczyzna ukrywał się przed więzieniem

Dodatkowo okazało się, że mężczyzna ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości oraz jest poszukiwany do odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności. W tej sytuacji trafił do areszt i niebawem usłyszy zarzuty.

autor: Marcin Rynkiewicz
Andrzej Mężyński