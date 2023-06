Reklama

To rozwiązanie spowodowane oszczędnościami, ale też szansa na to, że ten hejnał dotrze w lepszej jakości do większej liczby słuchaczy. Zawsze w południe z wykorzystaniem naszego zmodernizowanego elektroakustycznego systemu będzie można w okolicach Urzędu Miasta ten hejnał usłyszeć – przekazał rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Szczecinie Dariusz Sadowski.

"Teraz można będzie go usłyszeć po obu stronach magistratu"

Do tej pory trębacz stał na balkonie po stronie Jasnych Błoni. Ten dźwięk roznosił się tylko w tamtą stronę i tylko w tym najbliższym obszarze był słyszalny. Teraz można będzie go usłyszeć po obu stronach magistratu i na nieco większym obszarze, bo jednak elektroakustyczny system jest nieco donośniejszy i ma większe możliwości techniczne, niż naturalnie wybrzmiewająca trąbka, zwłaszcza pośród ulicznego ruchu i zgiełku – wyjaśnił.

Hejnał Szczecina

Hejnał Szczecina usłyszeć można codziennie o godz. 12 w okolicy Urzędu Miasta. Skomponowany został w 1995 roku przez Janusza Stalmierskiego. Bez hejnału odgrywanego "na żywo" zdecydowanie da się funkcjonować, aczkolwiek na pewno nie będzie to już tak urokliwe jak dotychczas – podkreśla Sadowski.

Dodał też, że niewykluczone, iż w przyszłości hejnał będzie ponownie odgrywany przez trębacza.

"Liczymy na to, że do tej tradycji będzie można wrócić"

Po pierwsze, liczymy na to, że jednak będzie można do tej tradycji wrócić, jeżeli ta sytuacja finansowa się poprawi, a po drugie w szczególnych dniach typu urodziny Szczecina czy Narodowe Święto Niepodległości będzie można usłyszeć hejnał "na żywo" i to w specjalnej oprawie, bo na trzy trąbki – wyliczał Sadowski.

Jak przekazał, zrezygnowanie z hejnalisty pozwoli w skali roku zaoszczędzić około 25 tys. zł. Jeżeli mówimy o budżecie miasta, który wynosi 3 mld zł nie jest to oszałamiająca kwota, ale oszczędzanie polega na tym, żeby szukać takich poszczególnych, pojedynczych zadań, które w sumie dadzą większą kwotę. Stąd taka decyzja.

Autorka: Małgorzata Miszczuk