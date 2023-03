Mężczyzna wciągnął siłą dziecko do samochodu i wywiózł je do lasu kilka kilometrów od szkoły. Tam dziewczynce udało się uciec i zadzwonić do ojca. Szczecińscy policjanci namierzyli jej telefon i odnaleźli dziewczynkę. Wczoraj wieczorem porywacz został zatrzymany.

Jak nieoficjalnie ustalił reporter Radia ZET, od rana w czwartek trwają z nim czynności w prokuraturze. Zatrzymany mężczyzna jest po pięćdziesiątce. W żaden sposób nie jest związany z porwaną.

Śledczy sprawdzają, czy to także on już wcześniej w pobliżu szkoły częstował inne dzieci cukierkami i oferował podwiezienie do domu. Prawdopodobnie zatrzymany jeszcze dziś usłyszy zarzuty, a prokuratura wystąpi z wnioskiem o areszt.

Porwanie

Informację o próbie porwania 9-letniej dziewczynki sprzed szkoły podstawowej podała w środę rada szczecińskiego osiedla Bukowo. Według informacji rady, dziecku udało się uciec.