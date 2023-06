Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej czwartek będzie pochmurny i deszczowy. - Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami dosłownie wszędzie mogą występować przelotne opady deszczu - zaznaczyła synoptyk IMGW Ewa Łapińska.

Dodatkowo mogą wystąpić burze w północno-wschodniej i centralnej części kraju. Na zachodzie i południu Polski będzie najmniejsze prawdopodobieństwo burz, chociaż według synoptyków IMGW nie można ich wykluczyć.

Najchłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich około 16-18 stopni. W Polsce centralnej i zachodniej między 21 a 23. Na krańcach północno-wschodnich nawet do 24 st.

Wiatr słaby, jedynie nad morzem chwilami umiarkowany. - Można powiedzieć, że będzie wiało przeważnie z kierunków zachodnich - dodała Łapińska.

Burze z gradem. Ostrzeżenie IMiGW

Od czwartkowego południa do wieczora w woj. kujawsko-pomorskim prognozowane są burze z gradem – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). Burzom lokalnie mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, a miejscami grad.

Burze w kujawsko-pomorskim

Opublikowane w czwartek rano ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy 8 powiatów w woj. kujawsko-pomorskim i obowiązuje od godz. 12 do 21. Są to powiaty: brodnicki, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski i wąbrzeski.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - podał IMiGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk IMiGW szacuje na 80 proc.

Burze w warmińsko-mazurskim

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano również dla województwa warmińsko-mazurskiego. Alert ogłoszono dla wszystkich powiatów regionu.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - podał w komunikacie IMGW. Niebezpieczne zjawiska pogodowe są spodziewane w czwartek od godz. 12. W sześciu powiatach - działdowskim, iławskim, nidzickim, nowomiejskim, piskim i szczycieńskim - powinny zakończyć się przed godz. 21.

Burze w mazowieckim

Od czwartkowego południa do wieczora w woj. mazowieckim prognozowane są burze z gradem – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). Burzom lokalnie towarzyszyć mogą silne opady deszczu i porywy wiatru - do 70 kilometrów na godzinę.

Opublikowane w czwartek rano ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy 15 powiatów w woj. mazowieckim i obowiązuje od godz. 12 do 21. Są to powiaty: ciechanowski, łosicki, makowski, mławski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, pułtuski, Siedlce, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski i żuromiński.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - podał IMiGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk IMiGW szacuje na 80 proc.