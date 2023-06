Jak przekazał Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę nad Polską utrzyma się burzowa pogoda.

Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z miejscowymi, przelotnymi opadami deszczu. Zagrzmi w centrum i na wschodzie kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to około 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 25 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury spodziewane są w centrum i na zachodzie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz może w porywach dochodzić do 60-65 km/h - powiedział Kamil Walczak.

Przyjdzie ocieplenie?

W przyszłym tygodniu meteorolodzy IMGW-PIB spodziewają się stopniowego ocieplenia. We wtorek i w środę na krańcach zachodnich możliwe są temperatury dochodzące do 30 stopni Celsjusza.

autor: Marek Szczepanik