We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże. Po południu miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu również burze z gradem. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 15 mm.

Alerty IMGW. Synoptycy ostrzegają przed upałami

Od wtorkowego południa do godz. 18 w środę mogą obowiązywać ostrzeżenia IMGW drugiego stopniaprzed upałem w Wielkopolsce, Kujawsko-Pomorskiem, regionie płockim Mazowsza oraz w pasie województw od dolnośląskiego do małopolskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury do 32 st. C wynosi 85-90 proc.

Temperatura maksymalna od 21-25 stopni Celsjusza na wschodzie, około 26 stopni na północy, do 29 st. C na południowym zachodzie. Nieco chłodniej nad morzem 18-20 st. C oraz w rejonach podgórskich Karpat 21 st. C. Wiatr słaby, zmienny, jedynie nad morzem słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, na zachodzie słabe opady deszczu. Lokalnie wystąpią silne zamglenia ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na wschodzie, do 18 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, z kierunków południowo-wschodnich.

