Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami obowiązują od godziny 12 jutro do 18 w środę. Prawdopodobieństwo wystąpienia upałów oszacowano na 85 proc.

Ostrzeżenia przed upałami: Temperatura wyniesie nawet 32 stopnie

Według najnowszego komunikatu IMGW temperatura maksymalna w dzień miejscami może wynieść od 30 do 32 stopni Celsjusza. Natomiast temperatura minimalna w nocy - miejscami 18 stopni.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami wydano dla województw:

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego,

części dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego

części mazowieckiego.

IMGW wydało także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Obowiązują one dla:

województwa łódzkiego

południowych powiatów województw zachodniopomorskiego i pomorskiego

południowych powiatów województwa dolnośląskiego

Pogoda nie odpuszcza. Ostrzeżenia przed burzami z gradem

Jednocześnie IMGW ostrzega także przed burzami z gradem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczą części województw:

warmińsko-mazurskiego

podlaskiego

lubelskiego

podkarpackiego.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują dziś od godz. 12 do 20. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad" - brzmi komunikat IMGW.

Jak długo potrwają upały?

Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW, upały utrzymają się we wtorek i środę. Już w czwartek temperatura zacznie trochę odpuszczać, a od soboty na chwilę wróci w okolice 20-22 kreski.

"Pytacie czy w prognozach średnioterminowych widać już kolejne dni upalne? Wg scenariusza od ECMWF od soboty do połowy przyszłego tygodnia nie należy spodziewać się powrotu bardzo wysokiej temperatury powietrza" - podaje na Twitterze IMGW.