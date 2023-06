Reklama

Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że dziś burze powinny być łagodniejsze niż wczoraj. Burze przewidywane są w pasie od Podlasia, poprzez Lubelszczyzny do Małopolski.

Prognoza burzowa na dziś: Burze z gradem i ulewy

"Głównym zagrożeniem miejscami będą intensywne opady deszczu, punktowo do 10-15 mm, możliwe są też opady słabego gradu do 2 cm. Najdłużej aktywne burze będą utrzymać się na krańcach Lubelszczyzny, w obszarach górskich oraz na Podkarpaciu. Tutaj prognozowane sumy opadów do 20 mm, a porywy do 75 km/h” – czytamy w komunikacie IMGW.

Burze mogą też wystąpić od Ziemi Lubuskiej po Małopolskę. Będą jednak znacznie słabsze niż na wschodzie kraju: opady deszczu nie powinny przekraczać lokalnie 15 mm, a porywy wiatru 65 km/h.

Burze także w nocy. Najsilniejsze wieczorem

W nocy burze będą utrzymywać się na południowym zachodzie. Najsilniejsze zjawiska prognozowane są na wieczór i pierwszą połowę nocy.

"Głównym zagrożeniem będą silne porywy wiatru do 70-80 km/h, miejscami intensywne opady deszczu, punktowo do 15-30 mm, możliwe są też opady gradu” – ostrzega IMGW.

Prognoza burzowa na piątek: Możliwe trąby powietrzne

Silne burze pojawią się znowu w piątek i obejmą południe i centrum kraju. Sytuacja może być bardzo niebezpieczna, ponieważ IMGW przewiduje opady gradu do 5 cm średnicy, a nawet wystąpienie trąb powietrznych.

"Jutro znowu silne burze z nawalnymi opadami deszczu do 55 mm, porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h oraz grad 2-5 cm. Lokalnie możliwe trąby powietrzne” – czytamy w zapowiedzi prognozy IMGW.