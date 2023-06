Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województwa łódzkiego i mazowieckiego. Prognozowane są bardzo silne burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami może pojawić się grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest szacowane na 80 proc.

Ostrzeżenia IMGW

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw: wielkopolskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Według IMGW, na wskazanych obszarach prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 10 do 35 mm i porywy wiatru do 60 km/h, a także - miejscami - grad.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Natomiast ostrzeżenia drugiego stopnia, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

W poniedziałek synoptycy IMGW przewidują zachmurzenie małe i umiarkowane, a okresami duże. Po południu miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu również burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. C, 25 st. C na wschodzie, około 26 st. C na północy do 29 st. C na południowym zachodzie. Nieco chłodniej nad morzem 18 st. C, 20 st. C oraz w rejonach podgórskich Karpat 21 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, jedynie nad morzem słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Autorka: Delfina Al Shehabi