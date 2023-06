Ponad 300 tys. budynków od Teksasu i Oklahomy po Tennessee pozostaje bez prądu. To skutek rekordowych upałów, jakie nawiedziły południowy obszar USA. "Przed temperaturą, która może dojść nawet do 45 st. C, ostrzeżeni zostali mieszkańcy m.in. Houston, San Antonio, Brownsville i Dallas" – informuje CNN.

Reklama

Ostrzeżenia przed upałem i silnym wiatrem

Komunikaty o upałach zostały wydane dla większość Teksasu, Luizjany, południowego Nowego Meksyku i Missisipi. Zgodnie z oceną służb meteorologicznych pojawić się mogą także grad i pojedyncze tornada.

Reklama

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem zostały wydane w ślad za serią niedzielnych groźnych burz w Missisipi. Przez miasto Louin przeszło tornado. Maksymalna prędkość wiatru sięgała 150 km/godz. W rezultacie co najmniej jedna osoba zginęła, a 25 zostało rannych.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski