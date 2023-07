W nocy z czwartku na piątek na wschodzie będzie najmniej chmur. Spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i a krańcach wschodnich nie powinno w ogóle padać, a jeśli już to deszczu będzie niewiele.

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>>

Natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, i tam spodziewane są ciągłe opady deszczu, którego może spaść ok. 10 mm, do 15 mm na zachodzie Polski - powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Noc będzie chłodna

Podkreśliła, że na północnym wschodzie temperatura minimalna może nie osiągnąć 10 stopni Celsjusza, bo na Suwalszczyźnie i Podlasiu ma być zaledwie ok. 9 stopni. W rejonach podgórskich Karpat prognozowane są podobne wartości, a nawet temperatura może tam spaść do ok. 7 stopni Celsjusza.

Na pozostałym obszarze kraju noc będzie już cieplejsza. Termometry wskażą od 11 stopni do 15-16 stopni Celsjusza na ziemi opolskiej. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, na południu kraju porywisty.

Prognoza pogody na piątek

W piątek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i opadami deszczu już w całym kraju. Od zachodu będą wkraczały burze, spadnie w nich 15-20 mm deszczu, a porywy wiatru sięgną do 70 km/h - zaznaczyła synoptyk IMGW.

Podkreśliła, że będzie nieco cieplej niż w czwartek. Od 19 stopni na południowym wschodzie, nad morzem, miejscami na Mazurach i na północy Mazowsza, ok. 21 stopni w centrum, do 24 stopni Celsjusza na południowym zachodzie, czyli na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim - wskazała Dąbrowska.

Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany, na południu kraju porywisty.

autorka: Inga Domurat

ing/ apiech/