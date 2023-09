Jak powiedział dyżurny wielkopolskich strażaków, do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 16.30. - W Świątniczkach doszło do potrącenia mężczyzny. Poszkodowany przeżył, został zabrany do szpitala - przekazał dyżurny.

Dodał, że nikt z pasażerów podróżujących pociągiem nie odniósł z powodu zdarzenia żadnych obrażeń.

Działania służb na miejscu już się zakończyły.