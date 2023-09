Do zdarzenia doszło ok. godz. 17.40 w miejscowości Brzeska Wola w pow. białobrzeskim. - Awionetka spadła na pole z uprawą borówek. Samolotem leciał tyko 55-letni pilot - przekazał asp. Sawicki, dodając, że mężczyzna po reanimacji został przetransportowany do szpitala. Teraz dostaliśmy informację, że mężczyzna nie żyje - poinformował.

O wypadku została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. Policja ustala, do kogo należał samolot i kto go pilotował.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Ze względu na późną porę, oględziny miejsca i maszyny zostały wstrzymane. Mają być wznowione w środę rano - powiedział policjant.

Ilona Pecka