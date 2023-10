Jak podał asp. Hubert Zawistowski ok. 80 osób, które podróżowały pociągiem relacji Białystok-Ełk zostanie ewakuowanych do autobusów. W tej chwili na miejscu pracownicy z pociągu technicznego podejmują prace by upłynnić ruch na trasie.

Jak podała warmińsko-mazurska straż pożarna, w powiecie ełckim pociąg osobowy uderzył w przewrócone na tory drzewo. Doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Wśród pasażerów nie ma rannych.

Jak podał rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Grzegorz Różański w sobotę od godz. 8 do 14 strażacy odnotowali 227 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. W Marszałkach w powiecie kętrzyńskim na kobietę spadło drzewo. Została zabrana do szpitala.

Agnieszka Libudzka