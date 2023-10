Dzień Papieski wypadnie w dniu wyborów

W tym roku Dzień Papieski obchodzony będzie w niedzielę, 15 października. W ramach obchodów w całym kraju zaplanowano szereg wydarzeń kulturalno-artystycznych. Jednym z nich jest konferencja naukowa pt. "Transhumanizm: człowiek przyszłości czy człowiek wyobrażony?", która w piątek rozpoczęła się w Warszawie.

Reklama

Konferencję poprzedziła msza św. pod przewodnictwem kard. Nycza w kościele akademickim św. Anny w Warszawie. W homilii metropolita warszawski nawiązał do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego "Jan Paweł II. Cywilizacja życia".

Jak zaznaczył, organizatorzy Dnia Papieskiego uznali w tym roku, że wśród tematów, które Jan Paweł II poruszał w trakcie swojego pontyfikatu, problematyka ewangelii życia, czyli "życia prawdziwie i głęboko przyjętego przez człowieka", powinna w praktyce przekładać się na budowanie cywilizacji życia.

Reklama

Kardynał Nycz. Aborcja jak prawo do zabijania

Jak podkreślił kard. Nycz, 45 lat temu, w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, aborcja i eutanazja już były poważnymi problemami. A jednak, w jakimś sensie, zwłaszcza w przypadku eutanazji, dopiero się zaczynającym w Europie, niepewnie. Wtedy był to problem ukrywany, dzisiaj już taki nie jest. Papież miał świętą rację, że ten temat podnosił - zastrzegł.

Przypomniał, że temat ochrony życia dzieci nienarodzonych św. Jan Paweł II poruszył radykalnie m.in. w trakcie homilii wygłoszonej w Kaliszu w podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku.

Reklama

Dzisiaj, prawie 20 lat po jego śmierci, doszliśmy do takiego stopnia mówienia o aborcji i ochronie życia, że próbuje się wymusić we współczesnym świecie (uznanie), zwłaszcza w pierwszym świecie, że prawo do aborcji jest prawem człowieka dla kobiety. Nazwijmy rzeczy po imieniu: czyli prawem człowieka jest prawo do zabijania. A więc znowu widać, jak potężna jest, jak wzrosła aktualność tego, co mówił o życiu papież - stwierdził.

Zaznaczył, że w ramach tematu cywilizacji życia mieści się również temat transhumanizmu. Wyjaśnił, że kiedy Jan Paweł II mówił o życiu, miał na myśli nie tylko aborcję i eutanazję.

Jeśli do tego dodamy wszystkie inne obszary: genetyczne, informatyczne, i także transhumanizm, to zobaczymy, jak człowiek, w swoim geniuszu niewątpliwym, idzie daleko, nie bardzo sobie zdając sprawę z tego, dokąd idzie i po co idzie. Nie stawia sobie pytania o sens, nie stawia pytania, po co to wszystko. A może to prowadzić na niebezpieczny margines - ocenił metropolita warszawski.

Przypomniał również używane przez Jana Pawła II pojęcie cywilizacji śmierci. Kiedy papież używał tego pojęcia, wtedy mówiono na świecie, ale także w Polsce, że jest pesymistyczny, że negatywny, że przeraża. Dziś, po kilkudziesięciu latach wiemy, że to było realistyczne, to co mówił - zaznaczył.

My sobie za mało uświadamiamy, że diabeł, że zły duch, działa we współczesnym świecie i wcale nie jest podzielony, ale jest bardzo dobrze zorganizowany. A nam się wydaje, że wszystko od nas zależy, że żadna moc zewnętrzna, zła i dobra (...), nie jest nam potrzebna. To jest błędna samowystarczalność współczesnego człowieka - mówił.

Jak dodał, organizatorzy Dnia Papieskiego chcą się modlić, żeby człowiek, chrześcijanin, wkroczyli na drogę głoszenia ewangelii życia po to, by móc budować cywilizację życia.

Transhumanizm i sztuczna inteligencja

Rozpoczynając konferencję prezes Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" ks. Dariusz Kowalczyk zaznaczył, że kiedy patrzy się dziś na to, co dzieje się w świecie naukowym, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwestie biologiczno-technologiczne, wydaje się, że należy podjąć temat transhumanizmu. Próbujemy to dzisiaj zrobić - dodał.

Jak zastrzegł, problematykę transhumanizmu organizatorzy konferencji zestawili z personalizmem Jana Pawła II. Mamy to zapisane gdzieś głęboko w naszym genotypie - stwierdził.

Evangelium vitae, encyklika z 1995 roku, w moim odczuciu, jest chyba najbardziej dramatyczną encykliką, którą papież Jan Paweł II napisał, i też dramatycznie aktualną dzisiaj. Niestety, dziś chyba jeszcze bardziej aktualną, niż te 30 lat temu - ocenił.

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. Robert Tyrała zaznaczył, że temat transhumanizmu jest "wyzwaniem chwili". Dziś bowiem bardzo żywo obecne są pytania o godność, o cielesność. Transczłowiek, postczłowiek, dylematy posthumanizmu. Dobrze, że nie uciekamy od tych i tym podobnych problemów i nie chowamy głowy w piasek, gdyż obecność sztucznej inteligencji w naszym życiu staje się faktem. To już jest - ocenił.

Wyjaśnił, że należy wobec tego postawić sobie pytanie: czy człowiek ma sobie czynić Ziemię poddaną, według Bożego nakazu, czy też to ona ma rządzić człowiekiem? Cywilizacja życia, czy cywilizacja śmierci? Myślę, że to jest pytanie o nasze miejsce we wszechświecie także - stwierdził.

Przypomniał, że w ostatnim czasie ukazała się kolejna adhortacja apostolska papieża Franciszka "Laudate Deum", która również w pewnym stopniu porusza ten temat.

Oby ta naukowa konferencja pobudziła nas do myślenia, do otwartości naszych umysłów, byśmy wyszli stąd nie tylko duchowo, ale i intelektualnie ubogaceni. Życzę, żebyśmy się nawzajem słuchali, a co za tym idzie, by była dobra dyskusja - powiedział.

Dzień Papieski organizowany jest od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. Ważnym elementem obchodów Dnia Papieskiego jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Organizuje ją Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. Powstała jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 r.

Autor: Iwona Żurek