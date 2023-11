Jaka będzie pogoda w środę, czwartek i piątek?

Najnowsze prognozy pogody zapowiadają w najbliższych dniach stopniowe ochłodzenie. Temperatura powietrza spadnie w okolice zera. Możemy spodziewać się również opadów deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

Środa będzie deszczowa i pochmurna. Najwięcej opadów wystąpi na północnym wschodzie kraju oraz na południu. Przejaśnienia wystąpią tylko miejscami na zachodzie Polski. Średnia temperatura powietrza ma wynieść od 6 do 10 stopni Celsjusza.

Pochmurnie i deszczowo będzie również w przeważającej części kraju w najbliższy czwartek 16 listopada. Na północnym wschodzie kraju, w województwie dolnośląskim, może spaść śnieg. Temperatury powietrza od 3 do 9 stopni. Na północnym wchodzie i na Podhalu przy gruncie wystąpią przymrozki do -2 do -3 stopni Celsjusza.

W piątek, 17 listopada nadal pochmurno, choć opadów będzie nieco mniej. Opadów deszczu i śniegu mogą spodziewać się mieszkańcy południa, południowego wschodu oraz północy kraju. Śnieg spadnie w kilku rejonach Polski m.in.: w województwie dolnośląskim, okolicach Białegostoku, Olsztyna oraz Zakopanego. Temperatury będą niskie, bo od 1 do 5 stopni.

Prognoza pogody: Jaki będzie najbliższy weekend?

Już w ten weekend odczujemy pierwszy większy powiew zimy. W sobotę 18 listopada możemy spodziewać się deszczu przechodzącego w opady deszczu ze śniegiem i śniegu na południu i wschodzie kraju. W niedzielę w przeważającej części Polski wystąpią opady mieszane. Sam śnieg może padać we wschodnich i południowych rejonach Polski.

W sobotę temperatura od 3 do maksymalnie 8 stopni Celsjusza. W górach od 0 do 2 stopni.W niedzielę będzie jeszcze chłodniej. Od 1 do 9 stopni Celsjusza. W górach od -4 do maksymalnie 2 stopni.

Jaka pogoda będzie w przyszłym tygodniu?

Według prognozy początek przyszłego tygodnia przyniesie ocieplenie. Temperatura powietrza może wynieść nawet 10 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach temperatura minimalna nie powinna spaść poniżej 5 stopni. Nadal będzie pochmurno, ale już bez opadów. W rejonach w których spadnie śnieg możemy się zatem spodziewać jego szybkiego roztopienia.