Jaka pogoda czeka nas dziś?

W poniedziałek będzie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 7-8 stopni w centrum kraju, do maksymalnie 9 na południowym zachodzie. Przeważnie pochmurnie, ale w wielu miejscach będzie pojawiać się słońce. Na północnym wschodzie oraz na zachodzie opady deszczu, a w górach miejscami również opady śniegu i zamiecie śnieżne. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze w nocy w porywach do 75 km/h w południowo zachodniej części kraju.

Prognoza pogody od wtorku do piątku

W najbliższych dniach prognozowane jest duże zachmurzenie, któremu na przemian będą towarzyszyć przejaśnienia i opady deszczu, a w górach śniegu. Temperatura nie będzie przekraczać około 10 stopni. A na początku i w drugiej połowie tygodnia na Podhalu przymrozki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował prognozę na najbliższych 7 dni.

We wtorek zachmurzenie będzie duże. Przejaśnienia pojawią się w południowej połowie kraju. Opadów deszczu trzeba się spodziewać głownie na północy. Będzie zimno. Na wschodzie temperatura minimalna w dzień od 1 do 5 stopni, w nocy przymrozki do -1 stopnia. Temperatura maksymalna do 12 stopni na południowym zachodzie. Porywy wiatru w górach mogą osiągnąć do 90 km/h, na zachodzie również silny wiatr do 65 km/h.

W środę chłodniej i bardziej pochmurnie. Temperatura od 3 stopni na wchodzie do 10 stopni na zachodzie. Opady deszczu mogą wystąpić w całym kraju. Najsilniej powieje na Wybrzeżu.

W czwartek znów zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, a na północnym wchodzie nie zabraknie rozpogodzeń. Deszcz popada głównie na północy i zachodzie, ale nie będą to silne opady. Temperatura w dzień od 4 do 10 stopni. Na północnym wchodzie i na Podhalu przy gruncie wystąpią przymrozki do -2 do -3 stopni Celsjusza.

W piątek ponownie bardzo pochmurnie w całym kraju z opadami deszczu. Będzie naprawdę chłodno. Na północnym wschodzie minimalnie od 0 do 6 stopni Celsjusza. Maksymalna temperatura wyniesie od 5 do 9 stopni.

Prognoza na weekend: Coraz bliżej zima

W weekend nie ma co liczyć na poprawę pogody. Zimno, szaro i ponuro będzie zarówno w sobotę i w niedzielę.

W sobotę prawie wszędzie będzie padać. Rozpogodzeń i braku opadów można się spodziewać jedynie na zachodzie kraju. Temperatura od 3 do maksymalnie 8 stopni Celsjusza. W górach od 0 do 2 stopni. W Tatrach będzie padał śnieg.

W niedzielę będzie jeszcze chłodniej. Od 1 do 9 stopni Celsjusza. W górach od -4 do maksymalnie 2 stopni. Nie obejdzie się bez zimowych kurtek z kapturem i parasoli, bo będzie padać. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg.