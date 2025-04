Minister finansów Andrzej Domański zapewnił, że do końca 2025 roku ceny energii dla gospodarstw domowych nie wzrosną. Do końca roku ceny energii dla gospodarstw domowych nie wzrosną – powiedział w TVN24. Obecnie ceny na giełdzie energii spadają, co minister tłumaczy efektami transformacji energetycznej. Wskazał, że cena energii na 2026 rok wynosi obecnie około 416 zł/MWh, podczas gdy pod koniec 2024 roku było to około 440 zł/MWh. Widzimy te spadki – podkreślił Domański.

Transformacja energetyczna obniża ceny

Minister wskazał, że w Polsce zmienia się struktura produkcji energii. Coraz mniej energii pochodzi z węgla, a więcej z odnawialnych źródeł. Nigdy w historii Polski tak mało energii nie było produkowane z węgla – zaznaczył. OZE to najtańsze źródła energii, a dodatkowo Polska realizuje program budowy energetyki jądrowej.Mamy więcej źródeł odnawialnych, które są najtańsze – podkreślił minister.

Zamrożone ceny energii. Do kiedy?

Obecne regulacje chronią gospodarstwa domowe przed podwyżkami. Cena maksymalna energii na poziomie 500 zł/MWh obowiązuje do końca września 2025 r. Zerowa stawka opłaty mocowej dla gospodarstw domowych zostanie utrzymana do czerwca 2025 r. Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że rząd planuje przegląd taryf w połowie roku. Na tej podstawie zdecyduje o dalszym mrożeniu cen energii elektrycznej. Według spółek energetycznych możliwe jest, że w IV kwartale 2025 r. nie będzie już potrzeby utrzymywania limitów cenowych. W ubiegłym roku hurtowe ceny energii elektrycznej spadły o ponad 100 zł za MWh – przypomniała minister.