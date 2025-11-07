Co to jest bon energetyczny? Jak działał w ubiegłym roku?
Bon energetyczny był jednorazowym świadczeniem dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Wnioski można było składać od 1 sierpnia do 30 września 2024. Obowiązywały kryteria dochodowe:
- do 2 500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
- do 1 700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Ile wynosił bon energetyczny?
- 300 zł – gospodarstwo 1-osobowe,
- 400 zł – 2-3 osoby,
- 500 zł – 4-5 osób,
- 600 zł – 6 i więcej osób.
Dla gospodarstw, które ogrzewały domy energią elektryczną, świadczenia były dwukrotnie wyższe (np. 600 zł dla 1-osobowego gospodarstwa, aż do 1200 zł dla 6-osobowego). Łącznie z bonu skorzystało ok. 2,4 mln gospodarstw domowych.
Bon energetyczny 2025 - czy będzie?
Pomimo krążących w mediach doniesień o rzekomym rozpoczęciu naboru wniosków w 2025 roku, Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że bon energetyczny nie będzie kontynuowany w 2025 roku. Wyjątkiem mogą być pojedyncze wypłaty w gminach, które nie zdążyły zrealizować wypłat w 2024 roku — nie będzie to jednak nowy nabór ani nowy program.
Wniosek o bon energetyczny - czy można złożyć?
Niestety w 2025 roku nie można złożyć wniosku o bon energetyczny. Przypomnijmy, że w 2024 roku wnioski można było składać od 1 sierpnia do 30 września 2024. Po tym terminie wnioski nie były rozpatrywane.
Wnioski były rozpatrywane w ciągu 60 dni od daty złożenia. Wypłaty rozpoczęły się w październiku 2024 i trwały do końca roku oraz na początku 2025 roku, w zależności od terminu złożenia wniosku.
Mrożenie cen prądu 2025
Zamiast kolejnej edycji bonu, rząd zdecydował się na przedłużenie mrożenia cen energii elektrycznej również na 2025 rok. Zostało to ustalone już w listopadzie 2024 przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i zapisane w znowelizowanej ustawie. Oznacza to, że w 2025 roku:
- maksymalna cena energii elektrycznej wynosi 500 zł/MWh,
- bez mrożenia mogłaby wynieść ok. 623 zł/MWh (średnia cena taryfowa G na drugie półrocze 2024 do końca 2025).
Choć na rachunkach znów pojawi się opłata mocowa, to sam koszt energii pozostanie ograniczony dzięki decyzjom rządu.
Podsumowując, bon energetyczny w 2025 roku nie wraca – nie będzie nowych wniosków ani wypłat, poza ewentualnymi zaległościami z 2024 roku. Natomiast zamiast bonu rząd utrzymał mrożenie cen energii elektrycznej, by złagodzić skutki inflacji i wysokich cen prądu.
