Prognoza pogody na grudzień 2023. Temperatura i opady

Jeśli chodzi o ostatni miesiąc 2023 roku, to prognozowana temperatura na obszarze całego kraju będzie się mieścić w zakresie normy wieloletniej (lata 1991-2020), choć generalnie będzie nieznacznie większa niż pomiary z minionego trzydziestolecia. Przykładowo, wWarszawie średnia temperatura ma wynieść 1.5 st. C (średnia -0.4 st. C), w Krakowie 1 st. C (średnia -1 st. C), w Łodzi 1.4 st. C (średnia -0.6 st. C), we Wrocławiu 2.6 st. C (średnia 0.3 st. C), a w Gdańsku 2.9 st. C (średnia 1.6 st. C).

Z kolei suma opadów atmosferycznych na obszarze całego kraju powinna być powyżej normy wieloletniej.

Jaki będzie styczeń 2024? Prognoza eksperymentalna pogody

Na styczeń 2024 r. prognozy przewidują, że temperatura również będzie się mieścić w zakresie normy wieloletniej. Trzeba jednak zaznaczyć, że powinno być nieznacznie cieplej niż w latach 1991-2020. Przykładowo, w Warszawie średnia temperatura ma wynieść -0.3 st. C (średnia -2.6 st. C.), w Krakowie -0.4 st. C (średnia -1.8 st. C), w Łodzi -0.2 st. C (średnia -1.7 st. C), we Wrocławiu 1.2 st. C (średnia -0.4 st. C), a w Gdańsku 1.6 st. C (średnia -0.7 st. C).

Z kolei suma opadów atmosferycznych na obszarze całego kraju powinna być powyżej normy wieloletniej.

Pogoda długoterminowa: Luty 2024

W lutym także powinno być trochę cieplej niż w latach 1991-2020, ale prognozowana temperatura na obszarze całego kraju będzie mieścić się w granicach normy. Przykładowo, w Warszawie średnia temperatura ma wynieść 1.3 st. C (średnia -1.6 st. C.), w Krakowie 1.4 st. C (średnia -1.4 st. C), w Łodzi 1.4 st. C (średnia -1.7 st. C), we Wrocławiu 2.9 st. C (średnia -0.8 st. C), a w Gdańsku 2.3 st. C (średnia -0.6 st. C).

Z kolei suma opadów atmosferycznych na obszarze całego kraju powinna być powyżej normy wieloletniej.

Marzec 2024 w prognozie długoterminowej

Marzec 2024 roku może być natomiast naprawdę ciepły. Temperatura na obszarze całego kraju ma wyraźnie wykraczać poza zakres normy wieloletniej (lata 1991-2020). Przykładowo, w Warszawie średnia temperatura ma wynieść 4.0 st. C (średnia 2.7 st. C.), w Krakowie 4.7 st. C (średnia 3.2 st. C), w Łodzi 4.3 st. C (średnia 2.6 st. C), we Wrocławiu 5.2 st. C (średnia 3.9 st. C), a w Gdańsku 4.0 st. C (średnia 2.9 st. C).

Suma opadów atmosferycznych na obszarze całego kraju również powinna być powyżej normy wieloletniej.



Pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie". Co oznaczają?

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy".

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020, poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020, w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).