Ile śniegu napada w weekend?

Z analizy numerycznej wynika, że w sobotę, 18 listopada na terenie sporej części kraju pojawi się delikatna pokrywa śnieżna. Prognoza dotyczącą krańców górskich mówi o ok. 5 cm. Na terenie reszty kraju będzie to od 2 do ok. 6 cm.

W niedzielę, 19 listopada w górach pokrywa śniegu mabyć grubsza i wyniesie ok. 11 cm. W pozostałej części kraju utrzyma się mniej więcej na tym samym poziomie co w sobotę. Obejmie jednak większy obszar.

Gdzie w weekend pojawi się śnieg?

W nadchodzących dniach opady śniegu mogą pojawić się w różnych częściach Polski. Synoptycy ostrzegają przed pojawieniem się oblodzenia na jezdniach i chodnikach. Z analizy przedstawionej przez Centrum Modelowania Numerologicznego IMGW wynika, że pokrywa śnieżna pojawi się w paśmie obejmującym województwo lubelskie, mazowieckie, część podkarpackiego i łódzkiego, kujawsko-pomorskie, południowo-zachodnią część warmińsko mazurskiego, pomorskie i oraz część zachodnio-pomorskiego.

W niedzielę ma ulec rozszerzeniu. Nie licząc obszarów górskich, model numeryczny pokazuje, że najwięcej śniegu może pojawić się w północnej części Lubelszczyzny oraz na Mazowszu. Centrum Modelowania Numerologicznego IMGW zastrzega jednak, że jest to "Wstępna, orientacyjna prognoza numeryczna pokrywy śnieżnej ma sobotę i niedzielę. Czyli jak to "widzi" model ECMWF HRES 0.1°." "Zobaczymy jak to się sprawdzi, gdyż modele numeryczne mają większy problem z prognozowaniem pokrywy śnieżnej" – czytamy w komunikacie na X.

Pogoda na weekend w górach: kilkanaście stopni mrozu

Jak już wspomnieliśmy, przed weekendem IMGW wydał alerty ws. możliwego oblodzenia na drogach i chodnikach. Ważne i dla pieszych, i dla kierowców. W prognozach przygotowanych przez synoptyków pojawiły się także ostrzeżenia dotyczące trudnych warunków górach, gdzie miało spaść nawet do 50 cm śniegu. "W ramach ciekawostki warto zaznaczyć, że wysoko w górach temperatura odczuwalna w nocy z piątku na sobotę i w sobotę może wynosić ok. -14 st. C, -12 st. C. Przeglądajcie prognozy i ostrzeżenia. Zrezygnujcie z wypraw górskich, jeśli aktualne i prognozowane warunki pogodowe są niebezpieczne." – ostrzega IMGW.