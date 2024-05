Gen. Wiesław Kukuła zapytany został o komentarz ws. wypowiedzi Władimira Putina, który straszy Europę ćwiczeniami z wykorzystaniem broni jądrowej, a agencje wywiadu mówią, że może dojść do ataku.

To jest część elementu strategii Federacji Rosyjskiej. Straszenie i wywoływanie strachu oraz wątpliwości w społeczeństwie, szczególnie w terminach poprzedzających ważne wybory, które odbędą się w demokratycznych społeczeństwach. Sianie strachu zawsze było narzędziem Moskwy, z tej perspektywy mój sygnał jest bardzo prosty. Nie boje się. Jestem człowiekiem wolnym. Przygotuje się na zagrożenia, ale nie boje się ich - powiedział gen. Kukuła.

My również mamy broń jądrową

Wojskowy dodał, że społeczeństwo powinno mieć świadomość, że tego typu groźby będą padać w opinii publicznej, ale nie można dać się sprowokować. - My jako Polska, jako członek NATO, również mamy broń jądrową - powiedział.

Pytany o liczebność wojska przyznał, że nie chce rozmawiać o liczbach. - To może być mniej, to może być więcej żołnierzy. Liczy się efektywność i sprawczość naszego systemu obronnego - odparł. - Na pewno - taki mamy wniosek z Ukrainy - będziemy walczyć, bronić się jako całe państwo. Każdy z naszych obywateli będzie miał pewną rolę, niektórzy będą nosić mundur i ważne jest to, aby nie zawężać tej służby w mundurze wyłącznie do służby zawodowej czy też terytorialnej służby wojskowej - powiedział gen. Kukuła.

Zawodowy rezerwista

Musimy otworzyć przestrzeń na bycie tzw. zawodowym rezerwistą, czyli umiejscowienie w szyku tych form służby - również rezerwistów - i zapewnienie im warunków do rozwoju zawodowego i rozbudowania kompetencji - dodał.

Obowiązkowa służba wojskowa

Jednocześnie przyznał, że na razie nie ma planów wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej. - To będą ochotnicy. Najprościej jest wrócić do obowiązku służby wojskowej, ale dziś nie widzimy takiej konieczności. Chcemy bazować na wolontariacie i zainteresowaniu dość powszechnym w polskim społeczeństwie - tłumaczył gen. Kukuła. - Chcemy dać możliwości specjalistom, którzy chcą godzić życie osobiste, zawodowe, swoją karierę zawodową właśnie ze służbą wojskową - dodał.