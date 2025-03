Rafał Trzaskowski utrzymuje pozycję lidera w rankingu zaufania. Ufa mu 46 proc. Polaków, co oznacza wzrost w porównaniu do lutego (43,5 proc.). Na drugim miejscu znalazł się Mateusz Morawiecki z wynikiem 36,1 proc. Wyprzedził on nieznacznie Andrzeja Dudę, który spadł na trzecią pozycję z 36 proc.

Tusk i Nawrocki bez zmian, Kaczyński z awansem

Donaldowi Tuskowi ufa 35,2 proc. badanych, co oznacza lekki spadek o 0,5 pkt proc. Karol Nawrocki zanotował niewielki spadek (o 0,2 pkt proc.) i utrzymuje się na piątej pozycji z wynikiem 33 proc. Jarosław Kaczyński awansował o jedną pozycję. Ufa mu teraz 32,9 proc. Polaków. Szymon Hołownia odnotował wynik 32,6 proc., nieznacznie ustępując liderowi PiS.

Kto jeszcze znalazł się w rankingu?

W kolejnych miejscach uplasowali się:

Władysław Kosiniak-Kamysz

Sławomir Mentzen

Piotr Zgorzelski

Marek Jakubiak

Włodzimierz Czarzasty

Magdalena Biejat

Krzysztof Gawkowski

Adrian Zandberg

Krzysztof Stanowski

Grzegorz Braun

Grzegorz Braun liderem rankingu braku zaufania

Grzegorz Braun wzbudza największą nieufność wśród Polaków. Aż 64,9 proc. badanych deklaruje, że mu nie ufa. Za nim znaleźli się:

Sławomir Mentzen – 57,6 proc. brak zaufania

Jarosław Kaczyński – 56,7 proc.

Andrzej Duda i Karol Nawrocki – po 55,6 proc.

Sondaż IBRiS dla Onetu przeprowadzono metodą CATI na próbie 1100 osób w dniach 21-22 marca 2025 r.