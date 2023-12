Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko mieszkance powiatu zawierciańskiego, która odpowie za znęcanie się nad psem. Kobieta, która przed laty adoptowała tego czworonoga, doprowadziła go do skrajnego wychudzenia, zwierzę miało zapalenie spojówek i liczne otarcia. Pies trafił do zawierciańskiego schroniska dla zwierząt.

43-latce postawiono zarzuty

Bardzo zły stan psa 43-latka, która odpowie przed sądem, była członkinią związku kynologicznego, hodowała psy – podała policja. Jak opisują policjanci, zaniedbana suczka w typie cane corso trafiła do zawierciańskiego schroniska dla zwierząt w czerwcu. Dostarczyła ją tam osoba, która wychudzonego czworonoga zauważyła na jednej z ulic. W schronisku zaczęła się walka o zdrowie i życie zwierzęcia. O sytuacji zostali poinformowani zawierciańscy policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora prowadzili dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzęciem. Pies był bardzo wycieńczony. Jego waga była o ponad połowę niższa, niż powinna wynosić prawidłowa masa psa tej rasy i w tym wieku. Suczka miała zapalenie spojówek, a na uszach nie miała sierści. Posiadała też liczne otarcia - opisywali policjanci. Reklama Mundurowi z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zawierciańskiej komendy ustalili, że 10 lat temu pies został adoptowany przez mieszkankę powiatu z jednego ze śląskich schronisk. Niestety, zwierzę u swojej opiekunki spotkał okrutny los. Opinia biegłego jednoznacznie wskazała, że pies znajdował się w stanie rażącego wychudzenia, co jest jednym z form znęcania się nad zwierzętami - dodali policjanci. Reklama 43-latce postawiono zarzuty Mundurowi dotarli do kobiety, która, jak się okazało, była członkiem związku kynologicznego i hodowała psy innej rasy. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 43-latce zarzutu. Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, za przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat więzienia.

