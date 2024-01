O akcji "Adoptuj seniora" suwalskiego schroniska poinformował w rozmowie z Radiem Białystok naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Suwałkach Jerzy Gałązka.

Urzędnik podkreślił, że "program zakłada możliwość adoptowania psów, które przebywają w schronisku więcej niż trzy lata".

Bonus od miasta za adopcję psa. Urzędnik ujawnia

Bonus finansowy ma opiewać na kwotę 1500 zł. Tym samym miasto chce zachęcić do adopcji psów-seniorów.

Rozgłośnia dodała, że pieniądze mogą zostać przeznaczone na opiekę weterynaryjną, czy na budowę kojca dla czworonoga.

Jerzy Gałązka dodał, że roczny koszt pobytu psa w schronisku to około 7 tys. zł. Jeżeli więc akcja by się nam udała, to też i sama się sfinansuje. Chodzi nam o dobro zwierząt, ale to również sposób na znalezienie oszczędności - wskazał urzędnik.

Adopcja to poważna decyzja

Przypominamy, że decyzja o adopcji psa powinna być szczegółowo przemyślana, a bonus finansowy nie powinien być jedyną motywacją do tego działania. Jest to zobowiązanie na wiele lat i ma wpływ na życie zarówno ludzi, jak i samego psa. Pies to nie tylko koszty związane z leczeniem, ale także z jego wykarmieniem i akcesoriami, które są konieczne przy posiadaniu pupila.

Psy potrzebują uwagi i i interakcji z ludźmi. Wymagają czasu i uwagi, co może być trudne, jeśli prowadzi się bardzo zabiegany tryb życia. Pupile wymagają także przestrzeni: w zależności od rasy i rozmiaru, pies może potrzebować odpowiedniej przestrzeni do ćwiczeń i zabawy. Niektóre czworonogi potrzebują dużo aktywności fizycznej.

Pamiętaj, że posiadanie psa może ograniczać możliwość podróżowania, wyjazdów na wakacje czy innych spontanicznych działań. Niektóre psy wymagają także zajęć z behawiorystą. To wymaga czasu i cierpliwości. Są to także dodatkowe koszty.

Adoptując psa ze schroniska, dajemy zwierzęciu szansę na lepsze życie. Konieczne jednak przed podjęciem decyzji, przemyśl wszystkie wcześniej wspomniane aspekty i zastanów się, czy jesteś gotowy na zobowiązania, które wiążą się z posiadaniem pupila.