Meteorolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazali, że w piątek zachmurzenie w większości regionów w Polsce bardzo duże. Przejaśnienia możliwe tylko na południowym-wschodzie Polski.

Opady będą w całym kraju słabe i na ogół będzie padać śnieg, albo deszcz ze śniegiem. Tylko nad samym morzem będą to opady deszczu - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

Pogoda od IMGW. Tylko w jednym regionie będzie bez śniegu

Temperatura w kraju od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i w kotlinach karpackich do 4 stopni na zachodzie kraju. W centrum Polski termometry wskażą od 1 do 3 stopni.

Wiatr będzie słaby we wschodniej połowie kraju. Na pozostałym obszarze będzie umiarkowany i czasami porywisty. Te porywy nie będą silne, nie będą przekraczały 45 km/h - podkreślił synoptyk.

Pogoda w sobotę. Uważajcie na gołoledź

Z kolei w nadchodzącą sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie. Lokalnie może występować deszcz, a na południowym wschodzie na początku może również padać deszcz ze śniegiem, co może spowodować gołoledź.

W regionie Karpat spodziewane są opady śniegu. Przed południem na wschodzie kraju mogą wystąpić mgły, które ograniczą widzialność do 500 metrów.

Maksymalna temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza, 3 stopnie Celsjusza na południowym wschodzie, do 7 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i 8 stopni Celsjusza nad morzem. W obszarach podgórskich Karpat temperatura może wynosić około 1 stopnia Celsjusza.

Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, z porywami, nad morzem po południu może stać się dość silny, osiągając porywy do 65 km/h, nadchodzić będzie z zachodu i południowego zachodu. W Sudetach mogą wystąpić jeszcze silniejsze porywy wiatru do 80 km/h, a w Karpatach do 55 km/h, co może prowadzić do zawiei i zamieci śnieżnych.