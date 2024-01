Mężczyzna na widok policjantów ruszył w ich kierunku, wykonując cios w powietrzu. Funkcjonariusze kilkukrotnie wydali polecenie odłożenia niebezpiecznego przedmiotu, ale ten wciąż szedł z siekierą w ich kierunku. Po chwili odłożył przedmiot na podłogę. Okazało się, że jest to 50-letni obywatel Ukrainy - podała oficer prasowa gdyńskiej policji podkom. Jolanta Grunert.

Wyjaśniła, że do zdarzenia doszło w ubiegłą środę ok. godz. 23.00 w opuszczonym budynku przy ul. Kopernika w Gdyni. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że w budynku może dochodzić do kradzieży metalowych elementów. - Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce usłyszeli dźwięk stuknięcia, dźwięk elektronarzędzi oraz zauważyli odbijające się światło latarki. Po wejściu do wewnątrz budynku słychać było odgłosy tłuczenia kafli, w związku z powyższym mundurowi weszli do tego pomieszczenia - relacjonowała policjantka.

"Zarzut czynnej napaści"

Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do policyjnej celi. - Usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10 - podała oficer gdyńskiej komendy.

Podkom. Grunert dodała, że 50-latek przyznał się, że za pomocą elektronarzędzi chciał ukraść elementy metalowe, które pozostały w opuszczonym budynku.

W ubiegły piątek decyzją sądu mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.