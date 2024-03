Akcja ABW na zlecenie prokuratury. Zatrzymania w całym kraju

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała cztery osoby i przeszukała kilkadziesiąt miejsc w kraju w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - podało RMF FM. Czynności dokonano na zlecenie Prokuratury Krajowej.

Przeszukania objęły zarówno prywatne mieszkania, jak również siedziby firm. Śledczy badają nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy przez fundusz podległy za rządów Zjednoczonej Prawicy byłemu ministrowi sprawiedliwości i Prokuratorowi Generalnemu, Zbigniewowi Ziobrze.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości, który miał służyć ofiarom przestępstw, wykryła m.in. Najwyższa Izba Kontroli. NIK wskazywała na niegospodarne i niecelowe wydawanie pieniędzy oraz korupcjogenne mechanizmy w działaniu funduszu.

"Dzisiejsza akcja prokuratury i służb to jasny sygnał, że polskie państwo działa. I nie ma już 'kasty bezkarnych'. Kto popełnił przestępstwo, ten będzie za nie odpowiadał. To prosta zasada" - napisał na portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Wcześniej rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że funkcjonariusze ABW we wtorek w całym kraju realizują czynności zatrzymania osób i przeszukują kilkadziesiąt miejsc m.in. siedziby podmiotów gospodarczych. Zatrzymani zostaną przekazani do dyspozycji prokuratury.

26 marca 2024 r. na terenie całego kraju funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizują czynności zatrzymania osób oraz przeszukania kilkudziesięciu miejsc zamieszkania osób fizycznych i siedzib podmiotów gospodarczych. Przedmiotowe czynności zlecone zostały w ramach wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez śledczych z Prokuratury Krajowej w Warszawie dotyczącego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych – tj. czynów z art. 231 par. 1 i 2 k.k. - poinformował rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński.

Dodał, że osoby zatrzymane zostaną przekazane do dyspozycji prokuratury, która będzie podejmować decyzje co do zastosowania ewentualnych środków zapobiegawczych.

Także Prokuratura Krajowa podała we wtorek, że w różnych miejscach w kraju, na polecenie prokuratorów zajmujących się badaniem wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości, trwają przeszukania. "Czynności nadal trwają. Ich celem jest zabezpieczanie dowodów, w tym między innymi dokumentacji dotyczącej FS" - podała PK na platformie X.

Nie wskazujemy ani lokalizacji, ani do kogo te nieruchomości należą - podkreśliła w rozmowie rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Adam Bodnar powołał specjalny zespół śledczy

Pod koniec stycznia Prokurator Generalny Adam Bodnar powołał zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, powołanego do zapewnienia natychmiastowej i bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Kierownikiem zespołu została prok. Marzena Kowalska.

Jak przekazywało ministerstwo sprawiedliwości, zespół ma przeanalizować zawiadomienia dotyczące Funduszu, które zostały skierowane do poszczególnych prokuratur w kraju. "Chodzi o wszelkie zawiadomienia - zarówno od osób fizycznych, jak i od instytucji państwowych" - zaznaczyło MS. Ważnym elementem działań Zespołu - podkreślano - będzie kwestia zakupu systemu Pegasus z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości.

Najwyższa Izba Kontroli we wrześniu 2021 r. przedstawiła wyniki po kontroli realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości. W ocenie NIK, środki z Funduszu wydatkowane były w sposób niegospodarny i niecelowy, co miało sprzyjać powstawaniu mechanizmów korupcjogennych. Nieprawidłowości miały dotyczyć ponad 280 mln zł. Zarzuty NIK odpierał wtedy ówczesny wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jego zdaniem, raport NIK był "szokującym dowodem", ale nie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, tylko "braku elementarnej rzetelności NIK".