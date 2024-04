Podkom. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP przekazał, że z przejętych substancji można by uzyskać kilka milionów porcji dilerskich, a wartość czarnorynkowa przejętych narkotyków to ponad 61 mln zł.

Pojazd opancerzony i śmigłowce w akcji

Śledczy ustalili, że na terenie hali przemysłowej mogą być produkowane narkotyki. Szczegółowo zaplanowali działania i przy wykorzystaniu pojazdu opancerzonego, a także śmigłowców Black Hawk i Bell, weszli na obiekt zatrzymując 3 kompletnie zaskoczonych mężczyzn. W trakcie realizacji funkcjonariusze byli wyposażeni w specjalistyczny sprzęt ochronny, w tym kombinezony zabezpieczenia chemicznego, które pozwalają wykonywać zadania w obecności niebezpiecznych substancji chemicznych - zaznaczył podkom. Żukiewicz.

Po wejściu do budynku znaleźli ogromne laboratorium wraz kompletną linią do wytwarzania narkotyków syntetycznych. Na miejscu funkcjonariusze przejęli klefedron, czyli 4-CMC, o wadze ponad 3,8 tony w różnej formie. Funkcjonariusze zabezpieczyli także 20 ton różnych substancji chemicznych, z których można by wyprodukować kolejną ogromną ilość narkotyków. Wszystkie przejęte chemikalia będą poddane szczegółowym badaniom przez biegłych - przekazał policjant.

Zatrzymanych mężczyzn, którzy najprawdopodobniej bezpośrednio zajmowali się procesem wytwarzania narkotyków, doprowadzono do prokuratury.

Prokuratura przestawiła zarzuty

"Śląski pion PZ Prokuratury Krajowej przedstawił zatrzymanym trzem mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych" - poinformowała Prokuratura Krajowa. Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 20 lat więzienia.

PK zaznaczyła, że z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa oraz grożącą podejrzanym surową karę prokurator skierował wobec wszystkich trzech podejrzanych wnioski o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w całości podzielił argumentację prokuratora i zastosował trzymiesięczny areszt dla trzech zatrzymanych.

W akcji brali udział policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji zwalczający zorganizowaną przestępczość narkotykową, przy wsparciu funkcjonariuszy z Centralnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji "BOA" oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Gdańska, a także pilotów z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Wsparcia udzielili również eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego z Gdyni.