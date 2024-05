Jak poinformował w sobotę Bartosz Izdebski z biura prasowego małopolskiej policji, w piątek ok. 21 godziny na rynku w Wolbromiu do grupy młodych mężczyzn podszedł 24-letni mieszkaniec powiatu zawierciańskiego (woj. śląskie). Pomiędzy mężczyznami wywiązała się dyskusja, doszło do kłótni w trakcie której 24-latek kilkukrotnie ugodził nożem 30-letniego mieszkańca Wolbromia. Ciężko rannego przetransportował śmigłowiec do szpitala w Krakowie.

Nadal trwa walka o życie mężczyzny - powiedział Izdebski.

24-letni napastnik uciekł taksówką z miejsca zdarzenia, ale policjanci przed godz. 1 w nocy zatrzymali go. Został osadzony w policyjnym areszcie, gdzie zostanie przesłuchany.

Policjanci zbierają materiał dowodowy w celu ustalenia przebiegu zdarzenia i motywów nożownika. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Olkuszu.