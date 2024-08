Szczepienia HPV: Edukacja i promocja w szkołach

Grzesiowski podczas piątkowej konferencji prasowej w Kielcach poinformował, że w rozpoczynającym się 1 września w szkołach programie. Główny Inspektorat Sanitarny odpowiada za edukację i promocję szczepień przeciw HPV i za dystrybucję szczepionek.

Podkreślił, że w każdym powiatowym inspektoracie sanitarnym będzie powołany koordynator szczepień HPV, podobnie w stacjach wojewódzkich. Szczepienia będzie realizował w szkole lokalny lekarz rodzinny.

Reklama

- Musimy wesprzeć proces pozyskiwania lekarzy i pielęgniarek, którzy pracują na co dzień w swoich gabinetach. Będziemy sprawdzali, w jakich warunkach będzie to wykonywane – powiedział Grzesiowski.

Zachęcał do szczepień przeciw HPV. Zaznaczył, że są one dobrowolne.

- Dlatego robimy wszystko, aby informacja o tym dotarła do wszystkich zainteresowanych na czas. Może się np. tak zdarzyć, że POZ na danym terenie nie jest zdolny do szczepień wyjazdowych. Będziemy wtedy musieli wesprzeć taką placówkę, ewentualnie znaleźć inną, która będzie zainteresowana i będzie miała możliwość realizacji takich szczepień – podkreślił.

Zapowiedział, że od poniedziałku rozpoczną się szkolenia nauczycieli i akcja informacyjna.

Reklama

Wzrost zachorowań na COVID-19: Prognozy na jesień

Główny Inspektor Sanitarny odniósł się także do wzrostu zachorowań na COVID-19. Zaznaczył, że według prognoz szczyt zachorowań powinien przypaść na drugą połowę października. Dodał, że w tym roku fala zachorowań rozpoczęła się o miesiąc wcześniej niż w 2024 r.

- Za chwilę rozpocznie się rok szkolny, może dojść do większej zachorowalności niż wtedy, kiedy dzieci są w domach. To naturalny moment, kiedy choroby sezonowe zaczynają się uaktywniać. Dotyczy to nie tylko COVID-19, ale również RSV, grypy. Mamy też inne wirusy oddechowe, które w tym okresie stają się bardziej aktywne, bo są do tego sprzyjające okoliczności – powiedział Grzesiowski, który przypomniał, że szkoły mają obowiązek zapewnienia uczniom środków do dezynfekcji. Zaapelował też do rodziców, aby chorych dzieci nie posyłali do szkoły.

Poinformował, że trwa postępowanie w sprawie zakupu nowych szczepionek przeciw COVID-19, które prowadzi Ministerstwo Zdrowia. Dodał, że głównym problemem jest to, że nie wszystkie z tych szczepionek przeszły rejestrację Europejskiej Agencji Leków (EMA).

-Mamy zapewniania z EMA, że stanie się to w ciągu pierwszych dwóch tygodni września. Dopiero gdy do tego dojdzie, wszystkie procedury przetargowe na zakup szczepionek będą mogły zostać zakończone – podkreślił. Dodał, że jest szansa, że te szczepienia będą dostępne w październiku, ale nie może tego zagwarantować.