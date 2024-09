Wyciek nastąpił z podziemnego zbiornika gazu propan-butan.

Wyciek gazu w Radomiu

Nastąpiło jego rozszczelnienie i zaczął się wydzielać gaz. Na razie ograniczamy wyciek, a w dalszej kolejności chcemy odciąć wypływ gazu – powiedziała rzeczniczka.

Reklama

Zamknięta ulica

Nadal zamknięta jest ulica Kelles-Krauza na wysokości stacji benzynowej.

Jesteśmy bezpieczni. Sytuacja na stacji paliw przy ulicy Kelles-Krauza, gdzie dziś po południu doszło do wycieku gazu LPG, jest opanowana. Zbiornik został uszczelniony i chociaż służby pozostaną na miejscu jeszcze przez jakiś czas, to nie ma już żadnego zagrożenia – napisał na FB prezydent Radomia Radosław Witkowski. W wyniku awarii nikt nie ucierpiał. Wszyscy, którzy byli ewakuowani z pobliskich budynków, mogą już do nich wracać – poinformował Witkowski.