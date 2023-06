Do wybuchu i wycieku gazu z rurociągu wysokiego ciśnienia doszło w Ludkowie k. Inowrocławia (Kujawsko-Pomorskie). Na miejscu jest dwanaście zastępów straży pożarnej. Zawór gazu został zakręcony, więc nie dociera on m.in. do Nakła nad Notecią i Pakości.

Dyżurny z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu poinformował PAP, że do wybuchu i rozszczelnienia rurociągu z gazem doszło na terenie żwirowni w Ludkowie. Nie wiadomo jeszcze, czy rura została uszkodzona w czasie wykopów, czy w wyniku rozjeżdżenia przez ciężki sprzęt tam pracujący.

"Wycieku już nie ma"

Nikomu nic się nie stało. Ewakuowani zostali mieszkańcy w promieniu 300 metrów. Zawór gazu został zakręcony. Wycieku już nie ma.

Na miejscu pracuje nadal dwanaście zastępów straży pożarnej. Niedługo teren mają przejąć gazownicy. Gaz nie dociera w tym momencie m.in. do Nakła nad Notecią oraz Pakości - poinformował dyżurny.

autor: Tomasz Więcławski Paweł Auguff