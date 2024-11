Kradzieże kart płatniczych są poważnym problemem, który w Polsce dotyka - tylko według oficjalnych statystyk - rocznie ok. 10 tys. osób. Karty płatnicze bywają kradzione z portfeli, torebek czy samochodów, a przypadki te najczęściej rejestrowane są w miejscach publicznych - gdzie łatwo o nieuwagę.

W ostatnim czasie pojawił się jednak skuteczny sposób obrony przed złodziejami. Jest nim specjalny numer telefonu, który może skutecznie uchronić środki zgromadzone na koncie przed kradzieżą.

Zabezpiecz swoje pieniądze. Zapisz ten numer telefonu

Związek Banków Polskich wspierany przez największe instytucje finansowe w kraju uruchomił specjalny telefon, pod który należy zadzwonić w przypadku kradzieży karty. Po połączeniu z numerem +48 828 828 828 automat pyta o nazwę banku i przekierowuje do odpowiedniej instytucji.

System działa całodobowo, siedem dni w tygodniu i obejmuje obecnie 70 proc. wszystkich kart płatniczych w Polsce. Jeden telefon pozwala zablokować karty z różnych banków. Karty trzeba jednak zastrzegać pojedynczo. Przekierowanie do banku jest bezpłatne. Obowiązujący kosz za czas połączenia naliczany jest według stawek operatora.

Jednolity numer bezpieczeństwa - jakie może dać korzyści?

Jednolity numer do zastrzegania kart może zachęcić więcej osób do szybszego reagowania w sytuacjach kradzieży karty. System może być szczególnie istotny dla seniorów, którzy nierzadko padają ofiarą przestępców i którym trudno bywa samodzielnie skontaktować się z daną instytucją. System może też zniechęcić przestępców do kradzieży, a co za tym idzie – może prowadzić do zmniejszenia liczby przestępstw.