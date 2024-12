W grudniu miną dokładnie dwa lata od śmierci Emiliana Kamińskiego. To nie tylko znany aktor zapamiętany m.in. z takich produkcji jak "Szaleństwa panny Ewy" czy "U Pana Boga w ogródku" oraz serialu "M jak miłość", ale również dyrektor Teatru Kamienica.

Reklama

Odsłonięto mural z Emilianem Kamińskim. Gdzie się znajduje?

We wtorek (3 grudnia) przy al. Solidarności 91 w Warszawie odsłonięto mural poświęcony jego pamięci. Tłumnie przybyłych na to wydarzenie gości witałajego żona Justyna Sieńczyłło.

Życie jest najwyższą wartością, nie ma nic cenniejszego niż życie - wokół tego cytatu Marek Grela namalował właśnie portret Emiliana Kamińskiego. Miejsce, w którym znalazł się mural, nie jest przypadkoweo. To ściana domu obok wejścia do Teatru Kamienica. Poza żoną zmarłego aktora pojawili się Olaf Lubaszenko oraz Emilia Krakowska.

Mój mąż był Warszawiakiem od siódmego pokolenia, piewcą historii tego miasta, dlatego nie mogło być inaczej, mural poświęcony jego pamięci musiał powstać w tym właśnie miejscu, przy jego ukochanym teatrze. Emilian żyje w tych murach, poprzez swoje spektakle i pamięć widzów, a to dzieło jest kolejnym artystycznym śladem jego obecności. Wystarczy, że uniesiemy wzrok i on jest, spogląda na nas z czułością i mądrością- powiedziała Justyna Sieńczyłło.

Justyna Sieńczyłło wspomina zmarłego męża. "Nigdy się nie poddawał"

Reklama

I choć życie pędzi naprzód w zawrotnym tempie, zachęcam każdego, kto tędy spaceruje, aby przystanął na chwilę i zerknął na kamienicę przy al. Solidarności 91. Czasem to, co najcenniejsze odkładamy na później, zajmujemy się sprawami bez znaczenia i zapominamy o jedynej rzeczy, która się liczy. Życie nieraz pisało Emilianowi trudne scenariusze, ale on nigdy się nie poddawał, żył za pięciu i nigdy nie miał życia dość. Reżyserował je zgodnie ze swoimi marzeniami i sumieniem - - wspominała.

Na koniec odniosła się do cytatu, który znalazł się na muralu. "Życie jest najwyższą wartością, nie ma nic cenniejszego niż życie" - te słowa Emiliana są dla mnie drogowskazem i mam nadzieję, że być może staną się nim również dla kogoś innego - dodała.