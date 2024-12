Według danych przekazanych przez "Rzeczpospolitą", od stycznia do końca października przestępstwa popełniło w Polsce 13 556 cudzoziemców – to o 860 podejrzanych mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Główne przestępstwa cudzoziemców

Tak jak i wcześniej, obcokrajowcy wpadali głównie za jazdę w stanie nietrzeźwym, kradzieże i posiadanie narkotyków.

"Jednak i w tych kategoriach nastąpiła poprawa, a samo tylko grono kierowców z promilami zmniejszyło się o 10 proc. wskazują dane Komendy Głównej Policji (…). Na całkowite, roczne statystyki trzeba poczekać, jednak podsumowanie pierwszych dziesięciu miesięcy napawa lekkim optymizmem. Wynika z nich, że średnio miesięcznie przestępstw dopuszczało się 1355 przybyszów, w ubiegłym roku – o 86 więcej" - napisała gazeta.

Ukraińcy niechlubnymi liderami w statystykach

Wśród 13 556 podejrzanych statystycznie najwięcej było obywateli Ukrainy – 7965, Gruzji – 1540, Białorusi – łącznie 961 oraz Mołdawii – 474 i Rumunii – 211. Największym problemem cudzoziemców wciąż jest jazda z promilami – wpadły na tym 3663 osoby – ale to o 352 mniej niż w podobnym okresie ubiegłego roku (257 kierowców z tego grona – o 40 więcej - to recydywiści).

Pracujący zawodowo cudzoziemscy kierowcy po zmianie ustawy o transporcie zostali zobowiązani do posiadania polskich praw jazdy. Dyscyplinują się więc, pilnują i dokumentu, i pracy – wskazuje na źródło poprawy Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Efekt zmiany strategii polskich służb

"Rzeczpospolita" wyjaśnia, że zmniejszenie liczby cudzoziemców łamiących prawo to efekt zmiany strategii służb, które częściej deportują osoby nagminnie to robiące; przybysze z zagranicy, którym kończą się wyroki, są zaraz po wyjściu z więzienia wydalani z zakazem wjazdu do całej strefy Schengen.

Jak podała Straż Graniczna, w tym roku (do 1 grudnia) usunięto z Polski 7856 cudzoziemców – to o 1100 więcej niż w podobnym okresie ubiegłego (z tego ok. tysiąc pod przymusem). Najwięcej w tym gronie było obywateli Gruzji, łącznie 2547 – powiedział Andrzej Jóźwiak, rzecznik KG Straży Granicznej. Kolejni najczęściej wydalani to Białorusini, przybysze z Mołdawii i Ukraińcy.