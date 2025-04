Nowa funkcja w mObywatelu dla kierowców

Od 2 kwietnia 2025 roku dostępna jest nowa funkcjonalność w aplikacji mObywatel, umożliwiająca sprawdzenie uprawnień kierowcy. Dzięki tej usłudze, każdy użytkownik aplikacji może zweryfikować stan prawa jazdy, tymczasowego prawa jazdy, a także pozwolenia na kierowanie tramwajem, wpisując jedynie imię, nazwisko oraz numer dokumentu.

Nowa opcja w mObywatelu pozwala na weryfikację danych kierowców z systemu CEPiK. Należy wpisać imię i nazwisko oraz numer blankietu dokumentu, by w kilka sekund sprawdzić ważność uprawnień. Tego rodzaju rozwiązanie z pewnością zwiększy komfort użytkowników, szczególnie w sytuacjach wymagających pewności co do uprawnień osoby prowadzącej pojazd.

Kiedy warto sprawdzić uprawnienia?

Usługa sprawdzenia uprawnień kierowcy może być pomocna w wielu codziennych sytuacjach – na przykład przed pożyczeniem auta komuś, przy wymianie się kierowcą podczas podróży czy przed wynajęciem pojazdu. To także istotne narzędzie w razie wypadku, kiedy szybka weryfikacja danych może okazać się kluczowa.

Aplikacja moprzydatna także dla osób, które od dłuższego czasu nie prowadzą pojazdów lub nie posiadają mPrawa jazdy.

Dla kogo jeszcze usługa?

Nie tylko użytkownicy indywidualni skorzystają z tej usługi. Przedsiębiorcy, zwłaszcza w branży transportowej, również mogą ją wykorzystać do weryfikacji uprawnień swoich pracowników czy współpracowników. Od lutego 2025 r. przedsiębiorcy mają możliwość automatycznej integracji z systemem CEPiK, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie uprawnieniami kierowców.

Dane wyświetlane w aplikacji pochodzą z aktualizowanego codziennie systemu CEPiK.