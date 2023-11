Stan wojenny, Jarocin, gest Kozakiewicza, dancingi, kartki, telenowele – to szalony ciąg skojarzeń o wariackich latach 80. XX w. Schyłek PRL i epokowe wydarzenia w historii współczesnej Polski. Neonowe kolory, kicz i hałas. Lata 80. to czas do którego dziś z nostalgią wracamy. Jeśli żyłeś w tym szalonym okresie, to zdobędziesz 10/10!

Przejdź do quizu