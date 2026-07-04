Gospodyni programu "Super Gary. Gotuj z Bosacką!" zagląda Polakom w garnki i w lodówki. Bardzo dokładnie czyta etykiety, a gdy zobaczy na nich cukier albo tonę konserwantów, nie zostawia suchej nitki.

Kawka z...Katarzyną Bosacką. "Potrafię zagrzmieć"

Czasem rzeczywiście nóż się w kieszeni otwiera, jak widzę, że coś, co powinno składać się z mąki, wody i powiedzmy marmolady, czy konfitury w środku, a więc chociażby zwykła drożdżówka ma w sobie 30, 40, czasem 60 składników. Wtedy rzeczywiście potrafię zagrzmieć - mówi w tym odcinku Kawki z....

Kawka z...Katarzyną Bosacką. "Nie będę udawać Magdy Gessler"

W tym odcinku naszego podcastu Katarzyna Bosacka opowiada o tym, co najczęściej znajduje w lodówkach i kuchniach bohaterów swojego programu. Czy wtedy również grzmi? Ten program nie jest po to, żeby grzmieć, krzyczeć, dramatyzować, rzucać talerzem, patelniami, upokarzać ludzi, bo to jest zupełnie nie w moim stylu. Nie będę udawać Magdy Gessler - wyjaśnia Bosacka.

Co według Katarzyny Bosackiej warto ograniczyć?

Jakie dwa produkty jej zdaniem Polacy powinni wyeliminować ze swoich stołów, by jeść i żyć zdrowiej? Jakie przekąski postawić na stole podczas oglądania filmów, seriali czy meczów piłki nożnej? Jeśli chipsy to jakie najlepiej wybrać?

Jakie przekąski zabrać na wakacje?

W tym odcinku Kawki z... Katarzyna Bosacka radzi również jakie przekąski kupić na stacji benzynowej i co zabrać ze sobą w wakacyjną podróż, jeśli chodzi o jedzenie. Jakiego hot-doga zamówić na stacji? Jaki sos wybrać? Jak rozpoznać, że lody są naprawdę lodami rzemieślniczymi? Jest taki jeden trik, który pomoże rozpoznać, czy w danym lodzie czy torcie jest tłuszcz palmowy - mówi Bosacka. Jaki? Odpowiedzi na to i pozostałe pytania znajdziecie w tym odcinku Kawki z...Katarzyną Bosacką.