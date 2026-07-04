Dziennik Gazeta Prawana logo

Kawka z...Katarzyną Bosacką. Jakie lody i przekąski wybrać na wakacjach?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
50 minut temu
"Jestem matką czwórki dzieci i wiem jak to wygląda. Czasem po prostu trzeba kupić loda z dyskontu. Jeśli jednak możemy się ruszyć i poszukać czegoś dobrego, to radziłabym poszukać tych rzemieślniczych, poznać ich historię" – mówi Katarzyna Bosacka. Gospodyni programu „Super Gary. Gotuj z Bosacką!” w tym odcinku Kawki z… podpowiada, jakie przekąski zabrać w wakacyjna podróż. Jak "zdemaskować" lody, które tylko w nazwie mają rzemieślnicze?

Gospodyni programu "Super Gary. Gotuj z Bosacką!" zagląda Polakom w garnki i w lodówki. Bardzo dokładnie czyta etykiety, a gdy zobaczy na nich cukier albo tonę konserwantów, nie zostawia suchej nitki.

Kawka z...Katarzyną Bosacką. "Potrafię zagrzmieć"

Czasem rzeczywiście nóż się w kieszeni otwiera, jak widzę, że coś, co powinno składać się z mąki, wody i powiedzmy marmolady, czy konfitury w środku, a więc chociażby zwykła drożdżówka ma w sobie 30, 40, czasem 60 składników. Wtedy rzeczywiście potrafię zagrzmieć - mówi w tym odcinku Kawki z....

Kawka z...Przemysławem Klimą. "Nie wyobrażam sobie kuchni bez..."
Kawka z...Przemysławem Klimą. "Nie wyobrażam sobie kuchni bez..."

Kawka z...Katarzyną Bosacką. "Nie będę udawać Magdy Gessler"

W tym odcinku naszego podcastu Katarzyna Bosacka opowiada o tym, co najczęściej znajduje w lodówkach i kuchniach bohaterów swojego programu. Czy wtedy również grzmi? Ten program nie jest po to, żeby grzmieć, krzyczeć, dramatyzować, rzucać talerzem, patelniami, upokarzać ludzi, bo to jest zupełnie nie w moim stylu. Nie będę udawać Magdy Gessler - wyjaśnia Bosacka.

Co według Katarzyny Bosackiej warto ograniczyć?

Jakie dwa produkty jej zdaniem Polacy powinni wyeliminować ze swoich stołów, by jeść i żyć zdrowiej? Jakie przekąski postawić na stole podczas oglądania filmów, seriali czy meczów piłki nożnej? Jeśli chipsy to jakie najlepiej wybrać?

Jakie przekąski zabrać na wakacje?

W tym odcinku Kawki z... Katarzyna Bosacka radzi również jakie przekąski kupić na stacji benzynowej i co zabrać ze sobą w wakacyjną podróż, jeśli chodzi o jedzenie. Jakiego hot-doga zamówić na stacji? Jaki sos wybrać? Jak rozpoznać, że lody są naprawdę lodami rzemieślniczymi? Jest taki jeden trik, który pomoże rozpoznać, czy w danym lodzie czy torcie jest tłuszcz palmowy - mówi Bosacka. Jaki? Odpowiedzi na to i pozostałe pytania znajdziecie w tym odcinku Kawki z...Katarzyną Bosacką.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kawka zpodróżjedzeniewakacje
Powiązane
Kawka z...Ignacy Liss
Kawka z...Ignacym Lissem. "Ten serial jest bardzo cielesny, czasem perwersyjny"
Simlat
Kawka z...Łukaszem Simlatem. "Nigdy nie przeczytałem listu od ojca"
Kawka z...
Kawka z… Katarzyną Dąbrowską. "Czasami jestem nadwrażliwcem"
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKawka z...Katarzyną Bosacką. Jakie lody i przekąski wybrać na wakacjach? »
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj