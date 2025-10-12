Kawka z...Przemysławem Klimą. Kim jest juror MasterChef Polska?

Przemysław Klima dołączył do Magdy Gessler i Michela Morana jesienią 2024. Od tamtej pory jest trzecim jurorem w programie MasterChef Polska. Wcześniej można go było oglądać jako gościa specjalnego 9. i 10. odsłonie show, a także w 6. edycji MasterChef Junior.

Przemek Klima pochodzi z Krakowa i tam też prowadzi swoje dwie restauracje. Jedna to Bottiglieria 1881, druga Bufet. Jego pierwszy lokal, Bottiglieria 1881 jako jedyny w Polsce odznaczony jest dwiema gwiazdkami Michelin. Bufet ma być za to miejscem swobodnym, do którego można zajrzeć bez wcześniejszej rezerwacji.

Kawka z...Przemysławem Klimą. W czym czuje się dobrze? Dlaczego tak kocha polską kuchnię?

W tym odcinku Kawki z... Przemysław Klima wyznaje, że proste, polskie gotowanie zawsze było mu bardzo bliskie.

Zawsze byłem tradycyjnie prowadzony w tej kuchni, bo to jest, to jest nasze i w tym się czuję dobrze. Potrafię robić inną kuchnię, ale nie urodziłem się chociażby we Włoszech i nie mam tego we krwi, nie mam tego pierwiastka, więc nie będę udawał, że jestem mistrzem kuchni włoskiej - wyjaśnia. Przyznaje nieskromnie, że owszem żadna kuchnia nie jest mu obca, ale to właśnie ta nasza rodzima, łączenie takich smaków jak np. mięso i agrest jest tym, w czym się spełnia.

Lubię kuchnię polską, to, że jest prosta nie znaczy, że łatwa. Nie możemy mylić tych pojęć - mówi Przemysław Klima. Dodaje, że Polacy na nowo odkrywają smaki kuchni polskiej. Rośniemy w siłę na tej skali światowej, jesteśmy naprawdę dobrzy w tym, co robimy - stwierdza w Kawce z.....

Kawka z...Przemysławem Klimą. Bez czego nie wyobraża sobie gotowania?

Jego koleżanka po fachu Ana Roš ze Słowenii stwierdziła kiedyś, że "jeśli nie pochodzisz z Francji, Włoch czy Hiszpanii, musisz pracować trzy razy ciężej, by udowodnić, że jesteś dobrym szefem kuchni". Czy Przemysław Klima zgadza się z jej słowami? Bez czego nie wyobraża sobie jedzenia i gotowania?

Jak ocenia uczestników programu MasterChef Polska? Jak pracuje nad potrawami, które zdobywają uznanie zarówno gości, jak też ekspertów? Czy i kiedy ma czas dla siebie? Czy wciąż gotuje i pilnuje swoich restauracji? Odpowiedzi na te pytania padają w tym odcinku Kawki z....