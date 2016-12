Marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że jeszcze we wtorek rozszerzy porządek obecnego posiedzenia Senatu o ustawy uchwalone w piątek. Chodzi m.in. o tzw. ustawę dezubekizacyjną, która obniża emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL. Ustawą budżetową na rok 2017, nad którą głosowanie również odbyło się w piątek, Senat zająć ma się w dniach 11,12 i 13 stycznia.

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO) wyraził pogląd, że z przyszłoroczną ustawą budżetową może być "potężny problem". - Budżet przewiduje emisję papierów dłużnych. Jeżeli są wątpliwości co do budżetu, czy on istnieje czy nie, to będą także wątpliwości przy kupnie papierów dłużnych. To jest poważny problem - mówił Borusewicz na wtorkowym briefingu prasowym.

- Dlatego apelujemy do PiS, aby te projekty ustaw wróciły do Sejmu i żeby Sejm zgodnie z procedurą i regulaminem sejmowym przegłosował te pięć ustaw, które niby zostały przegłosowane, ale w zasadzie my uważamy, że tych ustaw tutaj nie ma. To jest jedyna możliwość, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji - podkreślił senator Platformy.