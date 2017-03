Mularczk, który był gościem TVP Info, poinformował, że grupa parlamentarzystów wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności przepisów, na podstawie których została powołana na funkcję prezesa SN prof. Małgorzata Gersdorf. Posłowie PiS uważają, że "istnieją poważne wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją". Chodzi m.in. o zarzuty co do procedury wyboru pierwszej prezes SN oraz zakresu przedstawiania kandydata na prezesa.

- Wniosek został złożony w dniu wczorajszym. Mam zaszczyt reprezentować grupę 50 parlamentarzystów PiS w tej sprawie i chcielibyśmy, żeby wyrok został wydany jak najszybciej, ponieważ ma olbrzymie skutki dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, dla funkcjonowania SN, dla relacji TK, SN. Uznanie nieskuteczności wyboru pani prezes będzie miało olbrzymie skutki. Wówczas ustawodawca powinien szybko uregulować kwestie procedury wyboru oraz wyboru i przedstawienia panu prezydentowi kandydatury - powiedział poseł PiS.

- Podnosimy i mamy tu wątpliwości, czy tym aktem prawa wewnętrznego, a mianowicie regulaminem, który jest podejmowany przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, można dokonywać procedury wyboru kandydata na prezesa SN, a następnie przedstawić go prezydentowi. Czyli aktem prawa wewnętrznego, który - podkreślam - nie jest publikowany na zewnątrz, dokonuje się wyboru kandydata, którego skutki są istotne, ponieważ dotyczą zatwierdzenia tego kandydata przez prezydenta - dodał.

W ocenie Mularczyka powinna być "uchwała Zgromadzenia Ogólnego i to ta uchwała powinna być przekazana panu prezydentowi, który dokonuje wyboru, spośród dwóch kandydatów, prezesa SN".

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf / Newspix / KONRAD KOCZYWASFOTONEWS

- A zatem mamy cztery kategorie zarzutów, które zgłaszamy do Trybunału Konstytucyjnego. Uważamy, że mają one charakter bardzo poważny, wręcz fundamentalny. Oczekujemy, że Trybunał Konstytucyjny uzna te przepisy za niezgodne z konstytucją. Co więcej, wnosimy ażeby wyrok miał charakter aplikacyjny. To oznacza, że skutki tych czynności byłyby uznane za nieskuteczne. A zatem nie tylko wybór pani profesor Marii Gersdorf przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego byłby nieskuteczny, ale także czynności, które podejmowała w ciągu ostatnich lat byłyby nieskuteczne. Dlatego, że taka procedura wyboru, tryb, następnie przedstawienie panu prezydentowi, mają w naszej ocenie charakter niekonstytucyjny i powinny być wyeliminowane z obrotu prawnego - powiedział Mularczyk.