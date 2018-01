Jeden z liderów ugrupowania Marek Jakubiak poinformował PAP, że posiedzenie odbędzie się w innym czasie. Informacje tę potwierdzili również inni czołowi posłowie klubu, którzy jednak nie chcieli zdradzić powodów decyzji o odwołaniu posiedzenia tłumacząc, że są to sprawy organizacyjne.

O tym, że klub planuje wyjazdowe posiedzenie informował PAP w grudni lider formacji Paweł Kukiz. Jak mówił wtedy, jednym z najważniejszych punktów obrad ma być strategia Kukiz'15 na jesienne wybory samorządowe. "Chcemy kampanię oprzeć na nazwiskach, na osobach uczciwych" - mówi PAP Paweł Kukiz. "Jeżeli na listach Marka Jurka (lidera Prawicy Rzeczpospolitej - PAP), Janusza Korwin-Mikkego (lidera partii Wolność) czy Solidarności'80 znajdą się tacy kandydaci, to będziemy ich popierać" - dodał.

Jak mówił Kukiz, problemem ruchu jest brak struktur lokalnych. Stąd w czerwcu ruszyła strona internetowa, za pośrednictwem której obywatele mogą zgłaszać swoje kandydatury do wyborów samorządowych. Ruch Kukiz'15 nie wyklucza również wejście w lokalne koalicje. Klub Kukiz'15 w momencie wejścia do Sejmu w 2015 roku liczył 41 posłów. Obecnie jest to 30 osób.