Wiosenne wybory prezydenckie we Francji wygra: Francois Fillon 45%

Marine Le Pen 50%

Emmanuel Macron 3%

Ktoś inny 3%

Ile zapłacimy za litr benzyny w grudniu 2017 roku? Mniej niż 4,50 zł 6%

Między 4,50 a 4,70 zł 9%

Między 4,70 a 4,90 zł 13%

Między 4,90 a 5 zł 22%

Między 5 a 5,20 zł 28%

Między 5,20 a 5,40 zł 6%

Więcej niż 5,40 zł 16%

Czy Donald Tusk pozostanie na stanowisku szefa Rady Europejskiej na drugą kadencję? Tak 47%

Nie 53%

Czy w Europie dojdzie do zamachu terrorystycznego inspirowanego przez Państwo Islamskie? Tak, do wielu 97%

Tak, do jednego 3%

Nie 0%

Czy dojdzie do zamachu terrorystycznego w Polsce? Tak 13%

Nie 88%

Czy Donald Trump doprowadzi do zbliżenia USA z Rosją? Tak, boleśnie odczuje to Warszawa 39%

Tak, ale Donald Trump nie będzie dogadywał się z Rosją ponad naszymi głowami 48%

Nie, sytuacja się zaostrzy 12%

Czy Brytyjczycy uruchomią procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? Tak, Theresa May dotrzyma słowa i uruchomi ją w marcu 25%

Tak, ale premier będzie grała na zwłokę i uruchomi ją później 41%

Nie, wszystko się opóźni do roku 2018 16%

Nie, Brytyjczycy znajdą furtkę, by wycofać się z tej decyzji 19%

Czy niemiecka skrajna prawica po raz pierwszy wejdzie do Bundestagu? Tak, Alternatywa dla Niemiec będzie trzecią siłą w parlamencie 53%

Tak, ale tylko lekko przekroczy próg wyborczy 33%

Nie 13%

Czy skończy się wojna w Syrii? Tak, w kraju zapanuje względny pokój 17%

Tak, ale kraj pozostanie pobojowiskiem 50%

Nie 33%