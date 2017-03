- Jedność nie oznacza jednolitości - powiedział gospodarz spotkania, prezydent Francji Francois Hollande, który w wersalskim pałacu przyjął kanclerz Niemiec Angelę Merkel oraz premierów Hiszpanii i Włoch, Mariano Rajoya i Paolo Gentiloniego, by dyskutować o przyszłości UE.

- Dlatego opowiadam się za tym, by zaistniały nowe formy współpracy, za nowymi projektami, co określamy jako zróżnicowaną współpracę - dodał Hollande przed roboczą kolacją. Jako przykłady ściślejszej integracji grupy krajów wymienił obronność, strefę euro, harmonizację podatkową i socjalną, kulturę i sprawy młodzieży.

- Chodzi o to, by iść szybciej i mocniej w gronie niektórych krajów, nie wykluczając innych, ale tak, by inni nie mogli się temu przeciwstawić - tłumaczył prezydent Francji.

- Musimy odważyć się na to, by niektóre kraje szły do przodu, jeżeli nie wszyscy będą chcieli brać udział - powiedziała Merkel.

- Musimy być Unią, która nie tylko obiecuje, lecz także rzeczywiście zapewnia ludziom ekonomiczny dobrobyt, miejsca pracy, bezpieczeństwo socjalne - zaznaczyła szefowa niemieckiego rządu.

Jej zdaniem, "Europa różnych prędkości jest koniecznością, w przeciwnym razie dojdzie do zastoju". Merkel wymieniła obronę jako dziedzinę wymagającą reformy. Pozytywnie oceniła poniedziałkową decyzję ministrów obrony i spraw zagranicznych o utworzeniu wspólnego dowództwa dla misji zagranicznych.

Z prezydentem Francji i kanclerz Niemiec w sprawie UE wielu prędkości zgodzili się premierzy Włoch i Hiszpanii.

Gentiloni opowiedział się za "bardziej zintegrowaną Unią Europejską", wyposażoną w "róże poziomy integracji". Rajoy z kolei wskazał, że "Hiszpania jest gotowa iść dalej w integracji razem z tymi, którzy zechcą pójść w jej ślady".

Spotkanie w Wersalu na zaproszenie Hollande'a poświęcone było przygotowaniom do dwóch szczytów UE, które odbędą się w tym miesiącu: w tym tygodniu w Brukseli i 25 marca w Rzymie, gdzie w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich z 1957 r. zbiorą się unijni liderzy. Mają tam nakreślić wizję przyszłości integracji europejskiej po Brexicie.