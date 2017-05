"Informacja, która spowodowała działania służb, dotyczyła pracownika firmy kurierskiej. Po powrocie do bazy zgłosił on, że się źle czuje. W samochodzie, którym jeździł, znaleziono przesyłkę, z której wydobywał się jakiś proszek; na tę chwilę nie wiemy, jaka to substancja. Wszczęto odpowiednie procedury ratunkowe - powiedział PAP Mrozek. Zaznaczył, że policja bierze pod uwagę kilka hipotez, także taką, że wysypana substancja nie ma nic wspólnego ze złym samopoczuciem kierowcy.

Możliwe, że substancja, z którą mamy do czynienia, nie jest szkodliwa, a złe samopoczucie kuriera spowodowały inne czynniki, jak choćby dzisiejsza wysoka temperatura, ale bierzemy również pod uwagę, że złe samopoczucie tego pracownika może mieć związek z przesyłką i tą substancją chemiczną. Stąd konieczność zabezpieczenia tego miejsca, odizolowania go, zamknięcia dostępu osobom postronnym i pracownikom firmy - dodał rzecznik.

Poinformował, że kiedy samochód zostanie sprawdzony przez policyjnych pirotechników, działanie będzie mogła podjąć specjalna grupa chemiczna straży pożarnej, która wstępnie określi, jaka substancja jest w paczce.

Mamy na tę chwilę kilka hipotez, które musimy zweryfikować. Począwszy od tej, że mamy do czynienia z substancją nieszkodliwą, skończywszy na tej, że jest to substancja niebezpieczna dla zdrowia i należy ją zneutralizować. Firmy kurierskie przewożą różne przesyłki, może się zdarzyć, że ktoś przesyła proszek do prania, to zupełnie normalne, ale może się również zdarzyć, że z tego sposobu dostarczenia produktu skorzysta grupa przestępcza, by wysłać półprodukty do wytworzenia narkotyku, i wtedy możemy mieć do czynienia ze środkami chemicznymi, które np. pod wpływem wysokiej temperatury będą wydzielały szkodliwe opary. Stąd takie, a nie inne środki bezpieczeństwa - wyjaśnił Mrozek.

Jako pierwsze o zdarzeniu poinformowało TVP Info.