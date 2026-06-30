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Prezydent ogłosił święto narodowe. Cały kraj uczci zwycięstwo nad Niemcami

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:18
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Prezydent ogłosił święto narodowe. Cały kraj uczci zwycięstwo nad Niemcami
Prezydent ogłosił święto narodowe. Cały kraj uczci zwycięstwo nad Niemcami/PAP/EPA
Prezydent Paragwaju Santiago Pena ogłosił, że wtorek jest w tym kraju świętem narodowym, by uczcić zwycięstwo paragwajskiej reprezentacji nad drużyną Niemiec w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. "Dziś świętuje cały kraj" - napisał Pena.

Paragwaj awansował do 1/8 finału

Paragwajska reprezentacja, znana jako "Albirroja" (biało-czerwoni), pokonała w Bostonie Niemcy w rzutach karnych 4:3 (po 90 minutach i dogrywce było 1:1). Niemcy, których wymieniano jako jednego z kandydatów do zwycięstwa w całym turnieju, wracają do domu, a Paragwaj awansował do 1/8 finału.

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Dziś świętuje cały kraj. Świętuje zwycięstwo reprezentacji, która uosabia to, co najgłębiej wpisane w naszą tożsamość: waleczność, wiarę i siłę narodu, który nigdy się nie poddaje - napisał Pena na platformie X.

Prezydent Pena drugi raz ogłosił święto narodowe

Do wpisu załączył skan dekretu o ustanowieniu 30 czerwca 2026 roku świętem narodowym, aby "uczcić epicki tryumf La Albirroja nad czterokrotnym zdobywcą mistrzostwa świata i historyczny awans do 1/8 finału".

W dekrecie oceniono, że "Waleczne Lwy z paragwajskiej reprezentacji" udowodniły światu prawdziwość powiedzenia "zwyciężyć albo umrzeć", a mecz przypomniał o "bohaterstwie naszych wspaniałych przodków". Rząd kraju - dodano - nie może pozostać obojętny wobec tego ogromnego osiągnięcia.

Jako podstawę prawną wskazano ustawę, która przyznaje prezydentowi prawo do ustanowienia nawet trzech okolicznościowych dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym. Paragwajska telewizja ABC przypomniała, że nie jest to pierwszy raz, gdy Pena skorzystał z tej możliwości. We wrześniu 2025 r. ogłoszono święto narodowe, gdy reprezentacja zakwalifikowała się do mistrzostw świata.

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Źródło PAP
Tematy: prezydentNiemcyświęto narodowe
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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