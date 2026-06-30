Prezydent ogłosił święto narodowe. Cały kraj uczci zwycięstwo nad Niemcami

Paragwaj awansował do 1/8 finału

Paragwajska reprezentacja, znana jako "Albirroja" (biało-czerwoni), pokonała w Bostonie Niemcy w rzutach karnych 4:3 (po 90 minutach i dogrywce było 1:1). Niemcy, których wymieniano jako jednego z kandydatów do zwycięstwa w całym turnieju, wracają do domu, a Paragwaj awansował do 1/8 finału.

Dziś świętuje cały kraj. Świętuje zwycięstwo reprezentacji, która uosabia to, co najgłębiej wpisane w naszą tożsamość: waleczność, wiarę i siłę narodu, który nigdy się nie poddaje - napisał Pena na platformie X.

Prezydent Pena drugi raz ogłosił święto narodowe

Do wpisu załączył skan dekretu o ustanowieniu 30 czerwca 2026 roku świętem narodowym, aby "uczcić epicki tryumf La Albirroja nad czterokrotnym zdobywcą mistrzostwa świata i historyczny awans do 1/8 finału".

W dekrecie oceniono, że "Waleczne Lwy z paragwajskiej reprezentacji" udowodniły światu prawdziwość powiedzenia "zwyciężyć albo umrzeć", a mecz przypomniał o "bohaterstwie naszych wspaniałych przodków". Rząd kraju - dodano - nie może pozostać obojętny wobec tego ogromnego osiągnięcia.

Jako podstawę prawną wskazano ustawę, która przyznaje prezydentowi prawo do ustanowienia nawet trzech okolicznościowych dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym. Paragwajska telewizja ABC przypomniała, że nie jest to pierwszy raz, gdy Pena skorzystał z tej możliwości. We wrześniu 2025 r. ogłoszono święto narodowe, gdy reprezentacja zakwalifikowała się do mistrzostw świata.