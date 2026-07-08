Paryż szykuje się na najgorsze. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w stolicy Francji

Paryż nie chce powtórki z 2022 roku

Władze Paryża doświadczone wydarzeniami z przeszłości wolą nie ryzykować i podjęły działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach stolicy Francji. Ostrożność ta wywołana jest wspomnieniami z półfinału mistrzostw świata w grudniu 2022 roku, gdy na Polach Elizejskich doszło do starć kibiców z policją. Właściciele sklepów na tej najsłynniejszej alei Paryża zamykali w pośpiechu podwoje, gdy na Polach Elizejskich pojawiło się 20 tysięcy ludzi - przypomniał w środę dziennik "Le Parisien".

Teraz, choć mecz odbędzie się w Bostonie, odległym od Paryża o ponad 5,5 tys. km, w stolicy Francji ograniczenia dotkną kilku linii metra na stacjach w pobliżu Pól Elizejskich. Pociągi będą przejeżdżać przez te stacje nie zatrzymując się na nich.

Fajerwerki zakazane w Paryżu

Ponadto policja zakazała przewożenia, przechowywania i używania fajerwerków w aglomeracji paryskiej, a także przewożenia paliw w kanistrach. Prefektura policji uzasadniając te ograniczenia oświadczyła, że istnieje podwyższone ryzyko poważnych zakłóceń porządku publicznego. Ograniczenia są niezbędne, by zagwarantować "bezpieczeństwo osób i mienia" - dodała prefektura.

Na stadionie w Foxborough pod Bostonem śledzić będzie mecz kilka tysięcy kibiców z Francji. W Paryżu władze przygotowują się, by tego święta nie zepsuły wydarzenia na ulicach - podsumował portal RMC Sport.