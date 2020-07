Pierwsze miejsce w lipcowym rankingu zajął Andrzej Duda, do którego zaufanie deklaruje 50 proc. badanych (8,7 pkt proc. więcej w porównaniu z sondażem z początku czerwca). Prezydent otwiera zestawienie po raz pierwszy od marca i to jego najlepszy wynik od wielu miesięcy; lepszy osiągnął tylko w listopadzie 2017 r., gdy zdobył rekordowe 51,1 proc. - poinformował portal Onet.pl. Na drugim miejscu znalazł się Mateusz Morawiecki, który cieszy się zaufaniem 47,1 proc. badanych (0,3 pkt proc. więcej); w jego przypadku padł osobisty rekord, to najwyższy wskaźnik pozytywnych opinii o obecnym szefie rządu od początku notowań IBRiS dla Onetu, prowadzonych co miesiąc od listopada 2015 r.

Reklama

Podium zamyka Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy i rywal Andrzeja Dudy w II turze wyborów prezydenckich darzony jest zaufaniem przez 43,6 proc. ankietowanych (wzrost o 6,4 pkt proc.). Onet przypomniał, że "polityk KO pojawił się w rankingu dopiero miesiąc temu, tymczasem w grupie przedstawicieli opozycji notuje najlepszy wynik od półtora roku". "Ostatni raz tak wysokie oceny uzyskiwał pod koniec 2018 r. Donald Tusk" - dodano.

Czwarte miejsce w rankingu zajął Szymon Hołownia. Kandydat z trzecim wynikiem w I turze wyborów prezydenckich zdobył teraz zaufanie 43 proc. respondentów (więcej o 9,2 pkt proc.). "To jego nowy osobisty rekord od debiutu w grudniu ub.r." - podsumowano. Na piątym miejscu uplasował się Łukasz Szumowski. "Minister zdrowia od 51,1 proc. zaufania w kwietniu nieustannie traci i spada na dalsze miejsca" - zauważył portal. W lipcu zdobył 38,3 proc. pozytywnych ocen (mniej o 4,1 pkt proc.). 38 proc. badanych przyznało, że Szumowskiemu nie ufa.

W pierwszej dziesiątce znaleźli się również: prezes PiS Jarosław Kaczyński - 36,7 proc. (wzrost o 1,7 pkt proc.), minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - 32,9 proc. (wzrost o 1,4 pkt proc.), prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz - 31,7 proc. (spadek o 6,4 pkt proc.), b. premier Donald Tusk - 31,3 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.) oraz lider Wiosny Robert Biedroń - 27,7 proc. (o 0,2 pkt proc. więcej). "Kosiniak-Kamysz wyraźnie traci po słabym wyniku w I turze wyborów prezydenckich. To największy spadek zaufania w tym miesiącu. Choć jeszcze mniej głosów zdobył Biedroń, zaufanie do niego wśród Polaków pozostało w zasadzie bez zmian" - oceniono.

Drugą dziesiątkę rankingu zaufania otwiera szef PO Borys Budka, któremu ufa 26 proc. badanych ( o 1,5 pkt. proc. mniej). W drugiej dziesiątce rankingu zaufania do polityków, na szczególną uwagę zasługuje zdaniem Onetu znaczny wzrost zaufania do Krzysztofa Bosaka. Kandydat Konfederacji w tym miesiącu może cieszyć się pozytywnymi wskazaniami 25,4 proc. badanych i największym wzrostem wśród wszystkich osób w zestawieniu (więcej o 12,2 pkt proc.). "Dzięki temu wyprzedził m.in. lidera partii Razem Adriana Zandberga i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego" - dodano. Zandbergowi ufa 22,4 proc. respondentów (o 1,4 pkt. proc. więcej), a Grodzkiemu 23,8 proc. (o 1,9 pkt. proc. mniej).

Wicepremier, minister rozwoju Jadwidze Emilewicz ufa 19,9 proc. (o 3,1 pkt. proc. mniej). Emilewicz zanotowała w tym miesiącu największy wzrost, jeśli chodzi o nieufność - z 23,3 proc. w czerwcu do 37,9 proc. w lipcu (o 14,6 pkt proc. więcej), ale - jak zauważył portal - wicepremier i minister rozwoju "nadal daleko do polityków z największym wskaźnikiem ocen negatywnych". Pawłowi Kukizowi ufa 19 proc. ankietowanych (6,4 pkt. proc. więcej), a liderowi SLD Włodzimierzowi Czarzastemu 15,2 proc. (o 0,1 proc. mniej). Onet zwrócił uwagę, że od wielu miesięcy respondenci najbardziej nieufnie odnoszą się do posła Konfederacji Janusza Korwin-Mikkego (72,9 proc. wskazań na nie; o 1,2 pkt. proc. więcej). Korwin-Mikkemu ufa teraz 6,6 proc. badanych (o 0,2 pkt. proc. więcej).

Z rankingu wynika, że ponad połowa respondentów nie ufa Robertowi Biedroniowi (53,3 proc.), Donaldowi Tuskowi (52,8 proc.), Jarosławowi Kaczyńskiemu (52,5 proc.), Pawłowi Kukizowi (51,5 proc.) oraz Zbigniewowi Ziobrze (50,8 proc.). Borysowie Budce nie ufa 47 proc. ankietowanych, Włodzimierzowi Czarzastemu 46,9 proc., Rafałowi Trzaskowskiemu 46,6 proc., Tomaszowi Grodzkiemu - 45,3 proc., Mateuszowi Morawieckiemu 45 proc. badanych. Andrzejowi Dudzie - 41,2 proc., Krzysztofowi Bosakowi 40,8 proc. badanych, Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi - 39,1 proc., Szymonowi Hołowni 31,7 proc. Adrianowi Zandbergowi - 30,8 proc.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało przeprowadzone 4 lipca metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1100 osób.