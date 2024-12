Z głębokim rozczarowaniem i niepokojem przyjęliśmy Pańską reakcję na list otwarty Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna. Pańska interpretacja faktów oraz decyzje Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie tylko mijają się z rzeczywistością, ale także stwarzają zagrożenie dla przyszłości jednej z kluczowych gałęzi polskiej gospodarki – przemysłu drzewnego. Chcemy jasno powiedzieć: polska branża drzewna jest w kryzysie, a Pańskie decyzje tylko ten kryzys pogłębiają.

Brak realnego dialogu z branżą drzewną

Pańskie deklaracje o dialogu z przemysłem drzewnym są jedynie pustymi słowami. Pomimo uczestnictwa przedstawicieli branży w konsultacjach, takich jak Ogólnopolska Narada o Lasach, nasze głosy zostały zignorowane. Wykluczanie naszych reprezentantów z paneli dyskusyjnych, manipulacje dotyczące zasad reprezentacji oraz brak realnego wpływu przemysłu na decyzje Ministerstwa stanowią dowód na pozorny charakter dialogu.

Pragniemy podkreślić, że nikt z Koalicji na rzecz Polskiego Drewna nie został zaproszony do udziału jako panelista w II Ogólnopolskiej Naradzie o Lasach. Znalazł się tam jeden reprezentant przemysłu, jednak oficjalny klucz doboru nie został nikomu przedstawiony. Taka sytuacja budzi uzasadnione wątpliwości co do rzeczywistych intencji Ministerstwa.

Nie zważając na nasze ostrzeżenia, Ministerstwo wyłącza ogromne obszary lasów z użytkowania, ignorując konsekwencje gospodarcze i społeczne. Decyzje te są równoznaczne z niszczeniem całych sektorów, obejmujących m.in. producentów sklejek, podłóg, parkietów czy celulozy, które bazują na drewnie dębowym, brzozowym i olchowym, a także lokalnych przedsiębiorstw zaopatrujących się w nadleśnictwach objętych wyłączeniami. Z perspektywy lokalnych społeczności jest to cios, z którego trudno będzie się podnieść.

Według naszych analiz, opracowanych wspólnie z ekspertami branżowymi, konsekwencje tych decyzji, nawet w scenariuszu optymistycznym, będą miały katastrofalny wpływ na gospodarkę:

• spadek produkcji sprzedanej sektora leśno-drzewnego o co najmniej 28 miliardów złotych,

• utrata 50 tysięcy miejsc pracy, w tym 18 tysięcy w branży meblarskiej,

• spadek eksportu o około 11 miliardów złotych,

• zmniejszenie wartości dodanej o 8,75 miliarda złotych,

• ograniczenie inwestycji o 7,8 miliarda złotych,

• strata budżetu państwa w wysokości 4,5 miliarda złotych z tytułu podatków i składek.

Panie Ministrze, to nie są abstrakcyjne liczby. To ludzie, ich miejsca pracy i ich rodziny! Czy nie widzi Pan, że są to działania na szkodę Skarbu Państwa i finalnie środowiska naturalnego?

Problematyczne rozporządzenie o drewnie energetycznym

Przygotowany przez Ministerstwo projekt rozporządzenia w sprawie drewna energetycznego, stanowił jedynie teoretycznie krok w dobrym kierunku. Z przykrością zauważamy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie kierowało się ochroną przemysłu drzewnego, lecz uzasadnieniem ograniczeń w gospodarce leśnej – co zresztą sam Pan Minister podkreśla w swoich wypowiedziach. W przedstawionej Koalicji na Rzecz Drewna nieoficjalnej wersji rozporządzenia próbowano ograniczyć możliwość spalania produktów ubocznych, takich jak zrębki czy zrzyny. Nigdy nie była to wersja oficjalna ani poddana konsultacjom. To kolejny przykład manipulacji, który szkodzi dialogowi.

Manipulacją jest również twierdzenie, jakoby uwolnienie surowców w postaci zrębki czy zrzyn mogło rozwiązać problemy z podażą drewna pełnowartościowego. Drewno okrągłe pozostaje niezastąpionym surowcem dla wielu sektorów – tartaków, producentów sklejek, celulozy czy podłóg. Tymczasem działania Ministerstwa prowadzą do radykalnego zmniejszenia podaży tego kluczowego surowca, co może zniszczyć setki firm i doprowadzić do załamania całego łańcucha dostaw.

Eksport drewna – kosmetyczne zmiany

Twierdzenie, że wprowadzone zmiany w zasadach sprzedaży drewna skutecznie ograniczają jego eksport, jest nieprawdą. Są to jedynie kosmetyczne działania, które nie powstrzymają wywozu surowca za granicę. Brak skutecznych przepisów w tym zakresie oznacza, że polskie przedsiębiorstwa tracą dostęp do surowca, który jest podstawą ich działalności. Pan Minister wydaje się nie zauważać, że te zmiany nie mają realnego wpływu na promowanie przetwarzania drewna w Polsce.

Kluczowe pytania do Pana Ministra

Panie Ministrze, kierunek i tempo podejmowanych przez Ministerstwo decyzji stawiają nas przed dramatycznym pytaniem: czyim interesom mają służyć te działania? Czy naprawdę chce Pan zniszczyć branżę, która zatrudnia 350 tysięcy osób, generuje 170 miliardów złotych przychodu i stanowi 8,5% polskiego PKB?

Jak Pańskie decyzje wpisują się w wizję lidera Pańskiej partii, Polska 2050, Szymona Hołowni, który podkreśla konieczność wzmacniania lokalnych wspólnot i rozwoju gospodarczego? Czy ograniczenie dostępu do surowca dla setek lokalnych firm jest zgodne z deklarowanymi wartościami?

Koalicja na rzecz Polskiego Drewna, pomimo trudności, deklaruje gotowość do rozmów i wspólnego wypracowania rozwiązań. Potrzebujemy jednak uczciwego dialogu, a nie manipulacji i pozornych działań. Liczymy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska wykaże się odpowiedzialnością i realnie wsłucha się w głos branży, która od lat buduje siłę polskiej gospodarki.

Z poważaniem,

Koalicja na rzecz Polskiego Drewna

O Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna

Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna to inicjatywa stowarzyszeń i firm reprezentujących przemysł: meblarski, płytowy, papierniczy i tartaczny. Promujemy drewno jako materiał najbardziej przyjazny człowiekowi, naturalny, odnawialny, podlegający recyklingowi.

Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna w liczbach:

– ok. 5% polskiego PKB (cały przemysł drzewny ok. 6% polskiego PKB),

- ok. 250 000 osób bezpośrednio zatrudnionych w firmach (cały przemysł drzewny ok. 350 000 osób bezpośrednio zatrudnionych w firmach),

- 2 eksporter i 6 producent mebli na świecie,

- 2 miejsce w Europie i 7 miejsce na świecie pod względem produkcji płyt drewnopochodnych,

- 7 producent i 8 eksporter Europie w branży papierniczej,

- 1 eksporter w Europie w zakresie podłóg,

- 2 miejsce w Europie w zakresie eksportu jako branża drzewna ogółem,

- zakupy drewna w lasach państwowych przez podmioty reprezentowane przez Koalicję na Rzecz Polskiego Drewna - ok. 10 mln m3.